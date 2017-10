Roganytt

Det var Stavanger tingrett som tvangsoppløste selskapet Nna Service AS.

Bakgrunnen for det var at retten hadde mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Nna Service AS har meldt ifra om å ha en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som er gitt.

Dermed var vilkårene til stede for å oppløse selskapet.

Nna Service AS har holdt til i Madla bydel og har drevet med betongtransport og diverse betongrelaterte produkter.

Nna Service AS omsatte for 5,6 millioner kroner i fjor og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 348.000 kroner.

Firmaet er på proff.no registrert med åtte ansatte.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. desember i år.

