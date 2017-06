Banket kona da han så bilde der en annen mann holdt rundt henne

Roganytt

Saken ble nylig behandlet i Jæren tingrett.

Hendelsen fant sted den 18. juli 2015 i parets bolig på Nord-Jæren, bare noen uker etter at de hadde fått sitt tredje barn.

I perioden forut for dette var ekteskapet preget av store konflikter, og forholdet mellom 29-åringen og kona svært turbulent. 29-åringen er utenlandsk statsborger. Fornærmede har opphav fra det samme landet som 29-åringen, men er født og oppvokst i Norge og har norsk statsborgerskap.

29-åringen har slitt med å få oppholdstillatelse, og har bodd i landet i omkring ti år uten å få en avklaring på dette. Som en følge av dette har han heller ikke hatt mulighet til å arbeide, noe som igjen har ført til økonomiske problemer for familien.

Kona har hatt flere jobber for å få endene til å møtes, mens 29-åringen var hjemme og passet barn og gjorde husarbeid.

Sommeren 2014 ble 29-åringen kjent med noen andre fra hjemlandet som han likte å tilbringe tid med. Dette skapte uoverensstemmelser mellom 29-åringen og kona.

Ville drikke øl

Den aktuelle dagen ville 29-åringen dra til en kamerat for å drikke øl.

Kona var negativ til dette, og foreslo at kameraten heller kom hjem til dem.

Det ville ikke 29-åringen da han hadde planlagt å drikke mer enn det han syntes var greit når barna var i huset.

29-åringen gikk ut sammen med kameraten, og da han kom tilbake, forsøkte kona å holde seg unna ham for å unngå krangling.

Ble rasende

Etter hvert begynte 29-åringen å se på noen bilder de hadde lagret på noen CD-plater.

Han fant da bilder av fornærmedes familie tatt i utlandet i 2010.

På et av bildene sto mannen til konens tante og holdt rundt kona, mens kona hadde sønnen på armen.

29-åringen fikk det for seg at kona hadde hatt et forhold til denne mannen, og dette gjorde ham rasende. På dette tidspunktet hadde 29-åringen fått i seg en god del alkohol. 29-åringen gikk etter kona inn på badet og ba om en forklaring på bildet. Kona valgte å si minst mulig på grunn av fornærmedes sinnsstemning, noe som provoserte ham ytterligere.

Blant annet slo han kona to til tre ganger med flat hånd og lugget henne i håret idet han krevde opplysninger om den angivelige affæren.

Voldsutøvelsen stoppet ikke selv om parets to barn våknet av bråket, men fortsatte til politiet kom på døren.

Politiet kom til boligen fordi kona på et tidspunkt hadde klart å varsle sin mor på SMS.

Slipper fengsel

I retten var 29-åringen også tiltalt for flere andre voldsepisoder, men ble frifunnet for disse på grunn av foreldelse eller at han handlet i nødverge. Blant annet har han bitt kona i fingeren ved en anledning i forbindelse med at hun klorte ham i ansiktet. Retten kom ikke til at han skulle dømmes for vold i nære relasjoner, men for ett tilfelle av legemsfornærmelse.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det hadde tatt lang tid før saken kom opp for retten.

Lagt volden bak seg

Retten la også vekt på at 29-åringen tilbringer mye tid sammen med barna og at han og kona har lagt voldshendelsene bak seg, og samarbeider godt om barna.

«I en slik situasjon synes det lite hensiktsmessig om tiltalte må sone en fengselsstraff», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Dermed ble straffen på fengsel i 60 dager i helhet gjort betinget.

I tillegg ble han dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til kona.