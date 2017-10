Roganytt

Saken ble svært mye omtalt etter at Stavanger tingrett i mars i år kom til at en 37 år gammel mann fra Stavanger skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff for vold mot kona.

Hendelsen fant sted natt til lørdag 3. januar 2015 i parets bolig i Stavanger.

Forut for dette hadde kona hatt et sterkt ønske om å reise på ferie til Dubai, noe hun også gjorde ved to anledninger.

Da hun kom hjem etter den siste turen, opplevde 37-åringen at kona var likegyldig til ham.

Blant annet ville hun ikke snakke med ham, samtidig som hun hadde en økende interesse for å være på sosiale medier.

Ifølge 37-åringen fikk han etter hvert mistanke om at det var noe av interesse på mobilen hennes. Etter at fornærmede hadde sovnet, åpnet 37-åringen mobiltelefonen hennes ved å ta konas finger bort på touchskanneren. 37-åringen fant da bilder tatt i Dubai, blant annet av kona som hadde seksuell omgang sammen med en annen person.

Ville ligge med hvem hun ville

Ifølge 37-åringen ble han svært opprørt og sint. Han vekket kona, tok tak i håret hennes og førte henne inn i stuen, der han konfronterte henne med bildene.

Kona svarte at hun «ville ligge med så mange hun ville» og «være sammen med de hun ville», samtidig som hun prøvde å ta tilbake telefonen sin.

Dermed dunket han kona mot en trevegg med stor kraft, slik at hun slo bakhodet.

Kona prøvde på nytt å få tak i mobiltelefonen, uten å lykkes med dette.

37-åringen dyttet henne så ned på gulvet og sparket henne flere ganger i kroppen.

Både 37-åringen og kona kom i retten med en sammenfallende forklaring om forløpet til hendelsen.

Berettiget harme

Stavanger tingrett kom til at 37-åringen hadde foretatt en handling i «berettiget harme», og mente at dette skulle tas hensyn til i forbindelse med straffeutmålingen.

Politiet anket dommen, og saken har nylig vært oppe i Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten kom til at berettiget harme «kan ha betydning som formildende moment i forbindelse ved straffeutmålingen, men ikke at straffen skal settes ned slik straffelovens paragraf 56 b gir åpning for».

«Lagmannsretten finner ikke det forhold at fornærmede har vært utro som formildende i seg selv kan tillegges vekt i formildende retning. Men funnet av bildene, og særlig fornærmedes uttalelser om at hun «ville ligge med så mange hun ville» og «være sammen med de hun ville», er forhold som gjør det forståelig at han ble sint», heter det i dommen.

Med bakgrunn i dette kom retten til at straffen skulle settes til fengsel i 75 dager.

Og på grunn av lang saksbehandlingstid kom retten til at 40 dager av straffen skulle gjøres betinget.

Han ble også dømt til å betale 30.000 kroner i oppreisningserstatning til kona.

Politiadvokat Maren Sagvaag Retland var aktor i ankesaken.

– Vi anket saken med tanke på lovanvendelsen og straffeutmålingen. Jeg registrerer at vi fikk medhold i dette, sier Retland til RA.

