Bakeri gikk konkurs

Roganytt

Det var selskapet Kakeland AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Kakeland AS har drevet stedet Søtt Møte på Kvitsøy, men stengte dørene i september i år.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs

I retten ble det opplyst at gjelden er på 184.344 kroner og at selskapet aktiva har en samlet verdi på 15.356 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. desember i år.

LES OGSÅ: Bakeri har gått konkurs