– Artist lurte SAS 64 ganger

Roganytt

En mann i midten av 30-årene fra Stavanger må møte i Stavanger tingrett tiltalt for bedrageri.

Mannen jobber som artist i Stavanger og reiser mye.

Tiltalen er tatt ut etter den gamle straffelovens paragraf 270 andre ledd som gå på at han ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i data eller programutrustning eller på annen måte rettsstridig påvirker resultatet av en automatisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.

Grunnlaget for dette er at ved minst 64 ganger i perioden fra 23. desember 2012 fram til den 18. mai 2015 skal ha forledet SAS til å utstede ungdomsbilletter uten å fylle vilkårene for å reise på nevnte billettgruppe.

Dette skal ha medført et tap for SAS på 27.840 svenske kroner.

Aldersgrensen for å kunne reise med ungdomsbillett er 26 år.

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot mannen og han har også tatt forbehold om legge ned påstand om at mannen skal betale erstatning til SAS.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 13. mars i år.

Politiadvokat Ingrid Steinberg skal være aktor i saken, mens Gunnar Øystein Helgevold er mannens forsvarer.