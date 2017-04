14 tatt uten bilbelte

Roganytt

1668 kjøretøy ble kontrollert i tidsrommet 08.00 til 13.30.

– Noen av disse gebyrerne ble utstedt på grunn av at belte lå under armen. Fire førere fikk gebyr for ikke å ha medbrakt førerkort under kjøring. En fører fikk gebyr for ikke å ha medbrakt vognkort under kjøring, utdyper Johanne Elise Reianes, kontrolleder i Statens vegvesen.

En fører ble også anmeldt til politiet for unnlatt sikring av barn under 15 år. Barnet, som var 120 cm høyt, satt i baksetet med ordinært bilbelte.