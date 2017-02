Zouq utvider østover

Rogalandsavis

Mange har fått øynene opp for Zouq på de snaue tre årene som er gått siden den pakistanske restauranten åpnet dørene i Pedersgata.

I lokalene står tradisjonell pakistansk mat på menyen, laget fra bunnen på et kjøkken med fullt innsyn fra restauranten, og det har stadig flere fått med seg.

I en tid der mange piler peker nedover har det kun gått opp for Zouq, og nå skal konseptet utvides.

– Over all forventning

– Det har gått over all forventning, egentlig. Det har vært tre tøffe år i denne regionen og byen generelt, men vi har på mange måter gått motstrøms. Det har gått veldig bra for oss fra dag én, sier daglig leder, gründer og medeier, Rizwan Rafiq (31), til RA.

Restauranten ble kåret til beste stand av publikum under sitt første år på Gladmat.

De har fått gode anmeldelser fra restaurantkritikere og ikke minst fra kundene som har kåret restauranten til byens beste i en uoffisiell kåring hos Byas.no.

Økt omsetning

Bedriften har økt omsetningen med rundt 50 prosent hvert år siden den ble etablert, gradvis bygget seg opp både som takeaway-sted, restaurant, som cateringleverandør og på bedriftsavtaler.

– Vi har utviklet oss stegvis og etter hvert fått flere bein å stå på. Nå går vi enda et steg videre, sier Rafiq.

I april åpnes avdeling nummer to, og det skjer i Sandvika i Bærum, i innfarten til Oslo. Det skyldes til en viss grad tilfeldigheter, samtidig som det ikke er tilfeldig i det hele tatt.

Helt fra starten har målet vært å utvide, men gradvis og i et tempo som passer.

– Sånn sett så er det litt tilfeldig at vi utvider akkurat nå, det kunne like godt skjedd om et halvt år eller ett år. Riktige lokaler og riktig plassering er veldig viktig, og det har vi funnet, sier Rafiq, og forteller at en mulighet til å overta lokalene i Sandvika tilfeldigvis dukket opp for en tid tilbake.

Blir franchise

Men her stopper også dette med tilfeldigheter, for det er lite og ingenting som er overlatt til slump når det gjelder utviklingen av Zouq-konseptet.

– Det er hjørnelokaler i gågaten i Sandvika, på et sted med mye folk. Det er ikke i selve Oslo-gryten, men likevel sentralt, og passer ypperlig for vårt konsept. Og det er ingen restauranter med vår type mat i nærheten, sier Stavanger-karen, og legger til at han ikke har tenkt til å gjøre østlending av seg.

– Nei, vi blir en franchise. Vi har skreddersydd et konsept som vi mener er godt nok til å bruke flere steder i landet, men vi kommer til å bidra tett både før åpning og underveis. Vi har blant annet fått på plass en egen Zouq-app, sier han.

Flere avdelinger

Den nye restauranten skal etter planen åpne dørene i april. Deretter kan det bli flere.

Rafiq mener markedet for pakistansk og indisk mat er stort, og per i dag finnes ingen kjeder som tar seg av dette behovet. I bunn må noen enkle prinsipper ligge, og det handler i bunn og grunn om kvalitet. Maten skal se bra ut, lukte og smake godt.

– En skal kunne forvente et skikkelig godt måltid til en overkommelig pris, enten det er i våre lokaler eller som takeaway. Spiser du hos oss, skal det skje i fine, rene lokaler, der maten lages med fullt innsyn til kjøkkenet og blir servert med god service, sier Rafiq.

Stort marked

Han mener pakistansk og indisk mat i stor grad har vært forbundet med fine restauranter og høye priser så langt.

– Slik trenger det absolutt ikke være. Etterspørselen etter overkommelig priset kvalitetsmat i pakistansk tradisjon er stor, det viser alle våre erfaringer i Stavanger så langt. Men det må ligge et bra konsept under, bygget på kvalitet. Det har vi, sier Rafiq.

Han tror absolutt det er marked for en pakistansk kjede nasjonalt, og håper utvidelsen til Oslo er starten på noe stort.

– Vi har fått det til i Stavanger. Klart vi kan få det til i Oslo og andre steder også, sier han.