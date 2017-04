WHO: To milliarder drikker forurenset vann

Rogalandsavis

Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.

– I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse.

Ifølge FN har nettopp kolera og akutt diaré tatt livet av over 500 personer i Somalia siden januar.

Slår alarm

Tørkerammede Somalia kjemper mot en voksende koleraepidemi. Nå er over 25.000 personer rammet av kolera eller akutt diaré, og epidemien ventes å ramme dobbelt så mange de neste månedene.

Røde Kors frykter at konsekvensen kan bli like ille som under sultkatastrofen i 2011.

–Vi frykter en mangedobling av syke og døde av kolera fordi befolkningen allerede er sterkt svekket av tørken, og flere vil bli tvunget til å drikke forurenset vann, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Høy dødelighet

Bistandsorganisasjonen sender ekstra team til de kolerarammede områdene.

–Vi må reagere raskt for å hindre at kolera og andre sykdommer som skaper akutt diaré sprer seg i de sultrammede områdene. Det er ofte disse sykdommene som gjør at hungersnød fører til dødsfall, sier Apeland.

Dødeligheten blant smittede somaliere i det tørkerammede landet er nå på 2,1 prosent. Det er det dobbelte av grensen som er satt for når det betegnes som en nødsituasjon.

Kolera kan behandles ved å erstatte væsketapet og antibiotikakur. Kolerabakterien utskilles i avføring, og hvis den kommer i kontakt med drikkevann, kan det føre til smitte.