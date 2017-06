Viste seg fram på Viking-trening

Rogalandsavis

– Jeg håper jeg skal vise meg fram på en god måte, men dette var min første trening, og det gikk mye raskere enn det jeg er vant med, sa Youlley til RA etter treningsøkten ved Viking stadion.

Australieren kom til Viking etter å ha trent med Start i Kristiansand.

– Jeg ønsker å spille på et så høyt nivå jeg kan. Med Viking håper jeg å overbevise så mye at det ender med spill her.

– Gode spillere

Dagens økt gikk på spill på liten flate. Høyt tempo, solide taklinger og stort temperament hos flere spillere.

– Det var en bra trening. Jeg var involvert noe, men ser også at det er flere gode spillere her, fortsetter Youlley.

Viking-trener Ian Burchnall legger ikke mye i den første treningen til prøvespilleren.

– En spiller som er rask til beins og beveger seg godt, men dette var hans første trening. Han blir med oss inn i neste uke, så får vi ta det fra der.

