– Vil ikke trenge offshorearbeidere

– Hvorfor skal en offshorearbeider ha 100 kroner i tillegg i timen fordi de må bo på et hotell med vann under seg? For det er jo et hotell. Jeg har bodd en del både på hoteller og bodd offshore.

Det sa Ståle Kyllingstad, administrerende direktør i IKM Gruppen, under Energiåret 2027 i regi av Næringsforeningen onsdag.

Den fargerike Kyllingstad snakket om muligheter, utfordringer og rammebetingelser foran et fullsatt Rosenkildehus.

Overfor RA sier Kyllingstad at lønningene i oljeindustrien må ned.

– De må være på samme nivå som andre ikke oljerelaterte bransjer, sier Kyllingstad.

– Hvorfor skal en mekaniker tjene mer hos meg enn i en annen bransje? Oljeindustrien er en 50 år gammel industri. Den kom på 1970-tallet. Bilen kom på 1960-tallet. Vi må slutte å tro at vi er så spesielle. Vi er en helt vanlig industri, sier den engasjerte jærbuen.

Teknologien vil ta jobber

Tillegg for å bo på «hotell» på norsk sokkel må bort, mener Kyllingstad. Men det vil skje automatisk. For ifølge IKM-gründeren vil det i framtiden ikke være behov for å sende mennesker offshore for å gå på jobb.

– Flytter man alt på land, så vil man slippe tillegg og kost. Og det kommer, sier Kyllingstad og fortsetter:

– Teknologien vil bare øke i vår industri. I framtiden vil fjernstyring bli mye mer vanlig. Det er også helt nødvendig for å få ned kostnadene, poengterer Kyllingstad.

Han forteller at IKM på Bryne har bygget et kontrollrom for ROV-piloter.

– Så kan de være hjemme, jobbe vanlig arbeidstid og slippe å dra ut på sjøen.

Kyllingstad mener behovet for offshorearbeidere vil gå drastisk ned.

– Behovet kommer til å gå veldig ned, og det har allerede begynt. Det endte man trenger er et vedlikeholdsteam noen ganger i året, mener IKM-sjefen.

Kyllingstad tror også på økt innleid arbeidskraft i olje- og gassindustrien.

– Konsulentbruken vil gå opp. Vi vil se mer midlertidig arbeidskraft, som er mer vanlig i andre vestlige land. Dette vil spesielt gjelde i mindre selskap, spår Kyllingstad.

Dette tror han om 2017

IKM-sjefen sier de siste årene har vært tøffe.

– Og det kommer nok til å gjøre vondt for mange i 2017 også. For noen vil det være enda mer vondere. Men summen vil være bra. Næringen vil komme ut cirka likt som i fjor, kanskje litt i pluss, mener den frittalende gründeren, som trekker fram vedlikehold av plattformer som en av «vinnerne» i 2017.

Angående utfordringer og rammebetingelser trakk, sa Kyllingstad avsluttet med at han ikke forstår hvorfor det er «inn» å være negativ til olje.

– Vi har en industri som går så det suser. Hvorfor skal vi selvpisking oss selv? Med en gang en industri går bra, så skal vi finne noe galt med den. Nå er det noe galt med laksen også.