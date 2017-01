Viking vil få Birkir-betalt

Rogalandsavis

Ifølge lokalavisen Birmingham Mail er det kun detaljer som gjenstår før overgangen er i orden. Bjarnason skal ifølge avisen gjennomgå medisinsk test onsdag og overgangen vil bli offisiell i løpet av et par dager.

Bjarnason regnes som delutviklet i Viking, og det vil også føre til at det vil dryppe på klubbene han hadde tidlig i karrieren.

– Fem prosent av overgangssummen skal deles mellom Figgjo, Bodø/Glimt og Viking. Vi vil få rundt tre prosent, opplyser økonomisjef Henning Johannessen til RA.

Ukjent overgangssum

Det er selvsagt godt nytt for en klubb med presset økonomi. Nylig fikk klubben også betalt da Sverrir Ingason ble solgt fra Lokeren til Granada. Ifølge Aftenbladet var denne summen på 1,7 millioner kroner, men dette var som følge av en prosentklausul for videresalg klubben hadde sikret seg.

Ingen av de mange kildene som har omtalt Bjarnasons overgang til Aston Villa har dog sagt noe om hva overgangssummen vil ligge på.

Agent Jim Solbakken, og Bjarnason selv, har foreløpig valgt å ikke svare på henvendelser fra RA om saken.

I utgangspunktet har kjøpende klubb plikt til å kontakte Viking for å informere om hvilken andel de har krav på. I praksis fungerer det dog ikke alltid slik. Derfor følger også Viking alltid med på snakk om summer og dobbeltsjekker gjerne.

Bjarnason fortalte like før jul at han hadde halvannet år igjen av avtalen. Det betyr at det her høyst sannsynlig vil være snakk om en betydelig overgangssum.

I den samme saken var han klar på at Basel ønsket å reforhandle.

– Klubben har tatt kontakt. Nå vil de forlenge avtalen min, sa han til RA.

Drøm om England

Samtidig erkjente mannen som er vokst opp på Figgjo og Austrått at han hadde en drøm om England da RA lurte på om en større liga var på teppet.

– Ja. Helt klart. Men heller England enn Tyskland, sa Bjarnason.

Han var klar på at det nok var de eneste som kunne lokke ham bort fra Basel – hvor han stortrivdes.

Nå ser det ut som om han får leve ut drømmen i den sovende storklubben i Birmingham.

Lokalavisen Birmingham Mail har allerede laget en sak om hvordan han vil passe inn i Villa.

Klubben trenes nå for øvrig av tidligere Manchester United-stopper Steve Bruce.