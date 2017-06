Viking tester australier

Rogalandsavis

Han er sentral midtbanespiller og har både en rekke U-landskamper og har spilt i toppdivisjonen i Australia for Western Sydney Wanderers.

– Er dette en mann som kan gå rett inn på laget?

– Han kan være litt begge deler. Både det og en mann for framtiden. Alderen er lav, men han er en god spiller. Så får vi se hvor god. Vi må se på spillere før vi handler nå, og vi må ha to tanker i hodet samtidig, sier Bård Wiggen til RA.

To tanker i hodet

Lederen for sport og utvikling vet selvsagt at den sentrale midtbaneduoen i klubben nå tilsammen er 67 år. Før eller siden må det forynges.

– Midten er ingen kritisk posisjon nå, men jeg tror det er smart av oss å se på spillere i andre posisjoner enn stopper og spiss.

– Hvor mye vet du om Youlley?

– En spiller som er rask til beins og beveger seg godt. Dette er en pasningsspiller. Så er det interessant å se ham i dette klimaet. Det er en annen form for fotball selv om kulturen er ganske lik.

Spilleren har vært i Norge før.

– Han har vært i søkelyset til RBK og også trent litt med Start. De skal dog ikke forsterke på midtbanen nå.

Planen er at han skal være med til helgen, men det er åpent for et lengre prøvespill.

Amevor-prøvespill utsettes?

Når det kommer til den togolesiske stopperen Mawouna Amevor, kan det være skjær i sjøen. Han skulle egentlig ankommet Stavanger tirsdag for å vise seg fram for klubben.

– Jeg er ikke helt sikker på hva som skjer og venter en telefon fra agenten. Det var snakk om at det hele måtte utsettes i en uke. Spilleren kom tilbake fra ferie i går og det blir nok i slutten av uken om det skjer før helgen, sier trener Ian Burchall.