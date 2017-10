Viking-legendene snakker ut om krisen

Rogalandsavis

– Det er utrolig trist og vondt å se at laget jeg spilte for sliter på denne måten. Viking har vært en del av Stavangers sjel og stolthet i en årrekke. Dette sårer ikke bare meg, men Stavanger som by, sier Viking-legenden Tore Haugvaldstad til RA.

De tre, mørkeblå legendene Haugvaldstad, Erik Johannessen og Ingve Bøe sitter på tribunen på Stavanger stadion og reflekterer over krisen i Viking-leiren. Sammen ser de også tilbake på tiden da de selv var med å skrive fotballhistorie med Viking-emblemet på brystkassen.

Den gang var nemlig Viking en storhet i norsk toppfotball, men i dag møter klubben den ene nedturen etter den andre. I helgen kan Viking stå overfor den største nedturen siden 1986. Med tap mot Tromsø på søndag, kan det bli første gang på 31 år at de mørkeblå må si takk og farvel til Eliteserien.

– Jeg hadde nok ligget våken om nettene

Haugvaldstad, som voktet Viking-buret i 288 kamper mellom 1977 og 1989, drar titt og ofte til Viking stadion for å heie fram laget i sitt hjerte. Han vet selv hva det innebærer å rykke ned, og så tidlig konturene av det som kom til å bli en tøff periode for dagens Viking.

– Det som skjer i år er ikke overraskende. Det har vært en nedadgående kurve over flere år. Den økonomiske situasjonen har ligget over klubben som en klam hånd. Med dyr stadion, fallende sponsorinntekter og ustabile prestasjoner var det nærliggende å forutse denne nedturen, sier Haugvaldstad.

At nedturen har blitt så stor som den er i dag, er ikke annet enn en katastrofe, mener Bøe.

– Jeg hadde nok ligget våken om nettene om jeg fremdeles spilte for klubben. Dette er veldig tungt for spillerne, trenerne og resten av støtteapparatet. Jeg misunner dem ikke følelsen de sitter med nå, sier den tidligere forsvarsspilleren.

Enorme kontraster

Selv fikk Bøe 311 kamper i Viking-drakten mellom 1989 og 1995. Da spilte han blant annet mot Barcelona i Europacupen.

Store øyeblikk opplevde også Johannessen i sine 501 Viking-kamper mellom 1971 og 1983. Da var han med på å vinne seriemesterskapet hele seks ganger.

Kontrastene mellom datidens og nåtidens Viking-lag er helt klart enorme.

– Jeg visste ikke hva nedtur var. Jeg var heldig som fikk være med i perioden da vi vant både gull-, sølv- og bronsemedaljer. Når jeg tenker på Viking kjenner jeg det langt inn i ryggmargen, sier Johannessen.

Mistet håpet mot Vålerenga

I forrige seriekamp, da Viking tapte hele 1–7 mot Vålerenga, skrev klubben seg atter en gang inn i historiebøkene.

Denne gang med negativt fortegn.

Det var da legende-trioen innså at nedrykket var et faktum.

– Mange gnister slukket i meg den kvelden. Det ligger fremdeles noen og ulmer, men vi må innse at det skal utrolig mye til nå, sier Johannessen, som får støtte av Haugvaldstad.

– De ga meg håp da de vant mot Kristiansund, men de svinger for mye i prestasjonene. De kan i teorien enda holde seg, men den teorien er ikke reell i praksis, innrømmer han.

Med kun fire seiere på 26 seriekamper gjenstår det nemlig å finne tilbake til vinnersporet for Viking. Det er imidlertid ikke lett å vite hvor man skal begynne, erkjenner Bøe.

– Et godt lag har et godt maskineri hvor alle ledd er med og smøre. Det gjelder de med pengesekken, ledelsen, trenerne, spillerne og støtteapparatet. De må finne tilbake til en definerbar spillestil og vite hvilke spillere de skal hente inn for å komme tilbake til den posisjonen hvor de hører hjemme, mener Bøe.

Tror på Viking-retur

Og hjem igjen til Eliteserien skal de. Det er i alle fall trioen, som holder med Viking i tykt og tynt, helt sikre på.

– Spørsmålet er hvor fort det kommer til å skje. De må bygge laget og skynde seg langsomt. Stavanger stadion var i sin tid et fort hvor lagene fryktet å spille mot oss. De siste årene tror jeg ikke motstanderne har fryktet Viking på Viking stadion. Tvert imot. De må begynne med å ta hjemmebanen tilbake, sier Bøe.

De må ikke bare vinne fotballkamper på hjemmebane, men også publikums hjerter.

– Entusiasmen har nok vært vanskelig å opprettholde. Mentaliteten må snus til noe offensivt og positivt, så kommer Viking og publikum tilbake, avslutter Haugvaldstad.

