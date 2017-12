Viking har trenerteamet klart

Rogalandsavis

I forrige uke skrev RA at Bjarne Berntsen var Vikings førstevalg som ny hovedtrener, og at han skulle få med Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen med seg i trenerteamet.

Nå skriver også Stavanger Aftenblad at denne trioen skal lede Viking.

Like over klokken 15.00 mandag ettermiddag sendte Viking ut en e-post der de innkaller til pressekonferanse tirsdag morgen. Der skal de presentere ny hovedtrener og nytt trenerteam for den kommende sesongen i OBOS-ligaen.

259 kamper

Figgjo-mannen Bjarne Berntsen har tidligere innehatt de fleste roller i Viking og få kjenner klubben bedre.

Berntsen har 259 kamper som spiller for Viking. Han var etter det daglig leder i Rogaland Fotballkrets fra 1983 til 1985 før han gikk inn i trenergjerningen som trener for Bryne mellom 1986 og 1988.

Etter den perioden tok han over som daglig leder i Viking fra 1988 til 1992 og gjorde den gangen en fantastisk ryddejobb med å snu en skakkjørt økonomi i Steingata 100.

Da Arne Larsen Økland ble kastet som trener i 1992, tok Berntsen over som hovedtrener selv. Han fikk berget laget fra nedrykk før det endte med plasseringer høyt på tabellen de tre påfølgende årene.