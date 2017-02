Viking går for Ledger

Rogalandsavis

– Jeg har bestemt meg for at han er en god spiller og har sett nok til å bestemme meg for at vi vil prøve oss, sier trener Ian Burchnall.

Burchnall skulle gjerne sett stopperen i kamp og mer enn to økter. Situasjonen i Viking er likevel såpass prekær på stopperplass at han må gamble litt og ta en rask beslutning.

– Nå skal Michael spille en viktig U23-kamp for Sunderland kommende uke. Det må vi respektere. Så får vi ta dialogen videre med Sunderland for å finne ut om det er mulig å få til et lån etter det.

– Vil gi konkurranse

Han minner også på at spilleren kun er 19-år. Han har fortsatt mye å lære.

– Men han vil gi konkurranse til de to andre.

At Ledger er sterk fysisk og ganske stor er også et pluss. Rasmus Martinsen er liten av vekst for å være midtstopper og Viking kan bli et lett offer for langballer og innlegg i kamper de blir liggende dypt. I så måte spiller selvsagt engelskmannens størrelse inn i beslutningen.

–Men må dere garantere spilletid til Sunderland for å få ham?

– Nei. Det skal være en reell konkurransesituasjon. Samtidig er det klart at det ikke vil være særlig bra med tanke på relasjonsbygging om vi sender ham hjem uten at han har spilt en kamp. De vil de neppe være glade og må se at det er verdt det. Men det vil høyst sannsynlig komme muligheter med den dekningen vi har, slår Burchnall fast.

Spilleren selv signaliserte tidligere i uken at han hadde fått et godt inntrykk av Viking og gjerne så at det ble en utlånsavtale.

For å få det til er moderklubben hans nødt til å dekke lønnen hans og avstå fra å ta seg betalt for lånet. Viking har ikke de pengene.

– Men det tror jeg vi skal få til. For Sunderland er ikke pengene det viktigste, men spillerens utvikling, sier Burchnall.

Håper å se utvikling

Viking møter lørdag Start i Randaberg Arena til sesongens andre treningskamp. I den første slo de mørkeblå Brodd med 2–0.

Start er likevel på et annet nivå – selv om de måtte ta den tunge veien ned i Obos-ligaen etter fjorårets sesong.

– Jeg håper å se framgang i forhold til forrige uke. Det er viktigere for meg enn resultatet. Om vi klarer å skape like mange sjanser mot Start som mot Brodd er det bra, sier Burchnall – som gjerne måler laget spillemessig på hvor mange muligheter de skaper.

Han erkjenner at laget fortsatt er et langt stykke fra der han ønsker de skal være. Men det er kanskje ikke så unaturlig tidlig på laget.

Under fredagens trening ble det blant annet terpet på høyt press.

– Men vi vil nok ha mindre ball i perioder mot Start enn vi hadde totalt sett mot Brodd, sier han.

Hos Viking mangler for øvrig kaptein André Danielsen.

– Han er blitt syk og er ikke aktuell til kampen, slår Burchnall fast til RA.

Verdt å merke seg er også at Usman Sale igjen starter.

– Han har utviklet seg veldig mye i vinter og ser bra ut, slår treneren fast.

Viking starter med følgende mannskap lørdag (4-2-3-1): Iven Austbø–Claes Kronberg, Rasmus Martinsen, Karol Mets, Kristoffer Haugen–Steffen Ernemann, Julian Ryerson–Usman Sale, Abdisalam Ibrahim, Samuel Adegbenro–Patrick Pedersen.