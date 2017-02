Rogalandsavis

Som veldig mange andre hadde også Glenn Stangeland en drøm om å gjøre noe på egen hånd. På bakgrunn av det forlot han jobben i Sysla Offshore, og drar nå i gang Petro.no. Et nisjenettsted for folk som er interessert i, og jobber med, olje.

– Petro er en solid og etablert nyhetskilde. Det er et nisjenettsted for olja, sier Stangeland.

Ikke for tanta på Gjøvik

Som oljenettsted er Petro en direkte konkurrent til hans gamle arbeidssted Sysla, men Stangeland tror konkurranse er utelukkende sunt.

– Å konkurrere mot folk du kjenner er bare motiverende, sier han, og legger samtidig til at Petro.no kommer til å gjøre mye av det samme som Sysla, men mer spisset.

– Vi skal spesialisere journalistikken vår enda mer. Vi skal ikke skrive om olje for tanta på Gjøvik, så med mindre du er veldig interessert i oljebransjen trenger du nok ikke lese Petro, sier han.

Stangeland har jobbet med oljejournalistikk i syv år, og tror derfor han har både kompetansen og nettverket som trengs for å løfte Petro til nye høyder.

– Både mediebransjen og oljebransjen er langt nede. Det er en begrensning for mange, men muligheter for andre, sier han, som tror timingen er rett selv om begge bransjer har sett bedre stunder.

– Det trengs både olje og nyheter også i framtiden, det er jeg ganske sikker på. Dessuten tror jeg begge bransjer kommer til å få et løft om kort tid.

Et spill

Stangeland sier olje er et viktig felt i Norge, og at det dessuten får for lite dekning.

– Norsk oljeindustri er et spill, og en evig konkurranse om kontrakter og oppdrag og de beste folkene. Det er ekstremt interessant, og veldig fascinerende å jobbe med. Det er et viktig felt, dessuten er det et journalistisk felt i Norge som ikke så mange dekker, sier han.

Petro skal utelukkende publisere på nett, men Stangeland sier det kan være de kjører på med et magasin eller et papirstunt - dersom det er lønnsomt og gøy.

– Det skal være gøy – det er det dette handler om. Livet er for kort til å ha det kjipt, og vi vil ha det gøy på jobb, sier han.

Velge hva man er best på

Stangeland tror Petro.no sitter på solid kompetanse, og at det er det som skiller dem fra konkurrentene.

– Det er ikke så mange oljenettsteder, egentlig. Men jeg tror vi har ganske unik kompetanse. Hele hemmeligheten bak nisjejournalistikk er å velge ut hva man vil være best på, sier Stangeland.

Han sier Petro.no skal bli best på leting og utbygging på norsk sokkel, riggmarkedet, undervannsteknologi og vedlikehold og modifisering av gamle plattformer.

– Er det marked for et sånt nettsted, tror du?

– Norsk olje og gass kommer til å bli produsert i 50 år til, uavhengig av hva man bestemmer seg for politisk. Det er snakk om enorme penger og mye folk, og denne bransjen fortjener flere journalister som tar det på alvor, og skriver om det som virkelig skjer i bransjen, sier han.