Iselin Nybø (V) mener prisen å betale for et demokrati aldri kan bli for høy, og at man må være villig til å være borte fra familien i perioder, eller la andre skifte lyspærene dine. Fram mot valget har hun bare én plan, og det er fire nye år på Stortinget for Rogaland Venstre. FOTO: TONE HELENE OSKARSEN