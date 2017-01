– Vårt aller beste øl går til eksport

Rogalandsavis

– Norske regler gjør at norske øldrikkere i stor grad går glipp av det beste ølet som blir produsert i Norge. Slik er det i dag. Men det kan ikke være meningen at det skal fortsette sånn, sier leder i Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen, til RA.

Støtter Lervig

Sivertsen stiller seg dermed bak administrerende direktør Anders Kleinstrup i Lervig Aktiebrygeri som uttrykte frustrasjon og stilte skeptiske spørsmål til ordningen i RA torsdag.

– Øl er en fersk vare, og dette systemet kan kun håndtere konservert øl da varene kreves innmeldt i fastsatte årlige vinduer og på lager flere måneder før de kommer på hyllen i butikkene.

Spørsmålet er hvorfor systemet ikke endres i takt med markedet som etterspør øl som ferskvare, sier Kleinstrup til RA.

– Egner seg for vin, ikke øl

Det er kostbart med hylleplass på Vinmonopolet. Samtidig kreves det produksjon av en viss størrelse for å komme inn og registrering av nye produkter i Vinmonopolets systemer er tidkrevende, og egner seg bedre for vin og sprit enn øl, mener Frp-politiker Sivertsen.

– Et resultat av det kan vi for eksempel se ved at enkelte brygg som kun lages i begrenset opplag aldri kommer for salg hos Vinmonopolet. Heldigvis er det barer som her på Øst på Tou Scene som fanger dem opp, ellers går disse ølene til eksport, sier Sivertsen og holder frem en flaske «Sippin' into Darkness» som er et samarbeidsbrygg mellom Lervig og amerikanske Hoppin' Frog Brewery.

– Dette lokale kvalitetsølet ville kunne ha nådd ut til langt flere her hjemme med et annet system for regulering av ølsalg, sier Sivertsen.

Håndverksbryggernes vilkår

At Frp verken er begeistret for Vinmonopolet eller alkohollovgivningen er ingen nyhet.

Men Sivertsen er opptatt av håndverksbryggerienes vilkår, de små kvalitetsleverandørene, som lager øl som er ferskvare.



Øl som i dag ikke når ut til konsumentene så lenge alt med over 4,7 prosent alkohol må håndteres av Vinmonopolet. På den måten er bryggeriene er avhengige av Vinmonopolet for å kunne selge sine sterkøl.

– Slik bør det ikke være, og Frp har foreslått å øke grensen for alkohol i butikkene til 7 prosent, noe det er faktisk er politisk flertall for i stortinget, sier Sivertsen og fortsetter:

– Trenden i ølmarkedene er at folk etterspør valgfrihet og ferske produkter laget av produsenter som våger å utforske nye stilarter og betrakter øl som ferskvare. Det er ofte andre enn gigantene Hansa, Ringnes og Carlsberg. Forbudet mot sterkøl i butikker bidrar til å verne om de store aktørene. Dette går ut over de mindre bryggeriene og ikke minst forbrukerne som ikke får tilgang til å kjøpe varer de ønsker, sier Sivertsen og slenger følgende bredside til helseminister Bent Høie (H):

– Det er feigt av Høie ikke å gjennomføre denne politikken som det altså er flertall for. Velgerne som stemte på Høyre stemte ikke på Krf

Kunnskaper om øl

Argumenter om at spesialforretninger for øl ikke har samme kunnskap som Vinmonopolet har heller ikke Frp-politikeren særlig sans for.

Flere slike har åpnet i Stavanger siste tiden, senest Gulating Ølutsalg.

At de ikke har anledning til å selge sterkøl er meningsløst, mener Sivertsen.

– Frp har full tillit til at aktører som dette kan ivareta et tilbud som er etterspurt av markedet med den nødvendige kunnskap som trengs. Ettersom staten ikke trenger å drive dagligvarebutikk, trenger staten heller ikke å selge øl. Staten har viktigere oppgaver å ta seg av, dette kan vanlige folk organisere helt fint. Så enkelt, men likevel så vanskelig å få til selv i 2017, sier Kristoffer Sivertsen til RA.