«Valget av Lagerbäck betyr framoverfotball»

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook!

I Lars Lagerbäck får vi en pragmatisk landslagssjef som setter resultatene, og en direkte spillestil, foran alt annet. Det var en nødvendighet etter flere års ørkenvandring. NFF har valgt en fagmann fra den «gamle» skolen.

Senioren fra Katrineholm er på mange måter «Drillos svenske bror». Etter suksessen med Island var noe av det første han gjorde å takke Drillo. Norges tidligere landslagssjef har også vært soleklar i talen på at dette var mannen han ville valgt.

Personlig mener jeg dette er et bedre valg enn Ståle Solbakken - som «alle» ville ha i jobben. Lagerbäck har en helt annen erfaring enn Solbakken. Han er en landslagstrener. Ikke en klubbtrener. Så er han nok også enda mer ekstrem i sine fotballfaglige grep enn Solbakken. Det er akkurat hva Norge behøver nå.

Lagerbäck er kort fortalt den beste mannen Norge kunne velge for å klare å få mye ut av lite. Og det er det dette handler om.

Jeg har tidligere støttet Brede Hangeland i at Roy Hodgson kunne vært et godt valg for Norge. Den gangen var jeg i forståelse av at Lagerbäck ikke var et tema i NFF. Hadde jeg vist at 68-åringen var lysten kunne jeg like godt gitt min støtte til ham som Hodgson.

Da Høgmo i sin tid ble ansatt ønsket jeg ham nærmest velkommen med å slå fast at han var feil mann. Nå skal jeg ønske Lagerbäck velkommen med at han er rett mann til rett tid.

Hva vil vi få med ham? Gjennombruddshissighet, fotball i lengderetning, pumping mellom lagdeler, lite ballbesittelse, lavt press, gjennomorganisert soneforsvar, innsats og løpskraft! Hørt det før?

Nå må vi begrave alt snakk om tiki-taka, ballbesittelse og «moderne fotball» i Norge en gang for alle. Så må vi være pragmatiske nok til å erkjenne at vi aldri vil kunne spille på denne måten.

Samtidig må vi krysse fingrene for at vi igjen klarer å utvikle noen ekstreme spillertyper for noen ekstreme grep igjen på veien. Da kan det tas enda ett steg videre.

Spisskompetanse begynte Drillo, Eggen og «Schouen» å kalle det for en gang tidlig på 80-tallet. Det går aldri av moten i min bok.

Og det vil gjøre Lagerbäcks jobb så mye lettere om han også får opp noe annet enn småvokste midtbanespillere som triller ball i løpet av de neste årene.