UiS-professor skal lede risikoorganisasjon

Organisasjonen beskrives av UiS som verdens største og ledende innen risikofaget, og dekker områdene risikoanalyse, risikokarakterisering, risikokommunikasjon, risikoopplevelse og risikostyring.

Avens visjon er at risikofaget blir fullt ut anerkjent som selvstendig disiplin, samt blir et fag på skoler og universiteter rundt om i verden. Han viser til at vi i Norge er kommet langt med egne professorater og studier på universitetsnivå, mens situasjonen i andre land, som USA, er annerledes.

– Risiko finnes ikke som eget fag, men er knyttet til andre fag, blant annet ingeniørfag, sosiologi og psykologi. Dette må vi gjøre noe med, sier Aven i en pressemelding.

Han understreker at et løft for risikofaget er viktig for rekrutteringen av unge talenter, utviklingen av faget og for å kunne få økonomisk støtte til utviklingsprosjekter.

Han jobber langsiktig for å løfte faget.

– Gjennombruddet kommer, men det kan ta tid. Faget må også styrkes vitenskapelig, sier Aven.

Terje Aven er professor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS, hvor han underviser og veileder studenter innen risikofaget. Han tar over som leder for SRA i desember.