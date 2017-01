Tulledebatt om profitt

Rogalandsavis

Av: Synnøve Haugland, Nestleder, Fagforbundet Rogaland

Debatten om hvilke velferdstjenester vi skal ha i Norge, og hvordan vi skal finansiere dem, er viktig.

Det er trist å se at Arild Olsen i Private Barnehagers Landsforbund prøver å latterliggjøre både debatten og Fagforbundet ved å tillegge oss meninger vi ikke har.

LES ARILD OLSENS INNLEGG HER: Medlemspenger til privat profitt

Han påstår at Fagforbundet er prinsipielt imot at private kan tjene penger. Og mener det er langt mellom liv og lære ved at vi leier kontorlokaler framfor å eie. Jeg kan opplyse om at vi også kjøper inn datamaskiner, papir, penner og binderser fra leverandører som vi regner med tjener penger på salget. Og det er bra.

Fagforbundet er altså ikke prinsipielt mot at private kan tjene penger. Men vi mener det er forskjell på binders og barnehage. Vi er prinsipielt for at det offentlige velferdstilbudet skal være et offentlig ansvar, og være offentlig drevet.

Ved å latterliggjøre debatten forsøker Olsen å dra oppmerksomheten vekk fra det faktum at private barnehageselskap tar ut store summer i overskudd til eierne, framfor å bruke dem på ungene. I og med at det er dine og mine skattepenger de beriker seg på, er det helt på sin plass å diskutere hvordan vi finansierer barnehagesektoren.

Fagforbundet og PBL kommer ikke til å bli enige i den saken med det aller første – men vi kan kanskje bli enige om at ungene våre, foreldrene deres og de ansatte fortjener at både barnehagen, og debatten om den, er god.