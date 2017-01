Trump-smitten

Rogalandsavis

Mens Donald Trump fremdeles var var «president elect» – påtroppende president – trøstet mange seg med at han ville moderere seg så snart Det hvite hus ble inntatt. I uke to av Trumps presidentskap bør det ha gått opp for flere at de verste scenarioene er i ferd med å bli amerikansk politikk. Trump vil bygge mur mot Mexico og sende regningen sørover, han nekter folk fra flere muslimske land innreise til USA og han har definert mediene som fiende. Når USAs president mener alvor er det på høy tid at den delen av verden som tror på demokratiet innfører beredskap mot Trumps politikk.

Det er urovekkende å se hvor kort tid det tar før enkelte politikere – til og med norske regjeringsmedlemmer – kopierer Trumps atferd. Som statsminister er det Erna Solberg som til sjuende og sist setter sammen regjeringen, og for andre gang har hun hentet inn en justisminister som har et trumpsk forhold til pressen. Tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) satte fyr på lokalavisen han var så misfornøyd med, mens den sittende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) nå vurderer å boikotte regionavisen Nordlys fordi han ikke liker journalistikken deres.

Å lese hvordan justisministeren og to av Frps mest profilerte figurer har en Facebook-diskusjon seint en lørdagskveld om eventuell boikott av en avis, er direkte nedslående. Mange politikere er – av og til med rette – sinte på journalister. En menneskelig reaksjon på kritikk er kan være å gå løs på kritikeren, men av politikere med en viss tyngde og posisjon kreves det blant annet evne til å tåle en hel del og ikke minst å tenke seg om før en handler. Denne evnen ser ut til å være fraværende øverst i Justisdepartementet.