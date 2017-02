Tror ikke det snur for oljeservice før slutten av 2017

Rogalandsavis

– Vi har hatt to brutale år med en kapasitetsjustering som er tilnærmet 20 prosent i året. Det er mye. Det har vært fallende inntekter og lønnsomhet. 18.000 arbeidsplasser ble dratt ut av de 1200 selskapene som er med i vårt analysesystem, forteller Espen Norheim i EY.

Under Energiåret på Rosenkildehuset i går, som var for 12. gang, la han fram EYs oljerserviceanalyse «The Norwegian oilfield services analysis». Utgangspunktet for analysen er reviderte regnskapstall for 2015 fra 1200 selskaper.

Rapporten melder om bedring, men ikke helt ennå.

– Nedgangen flater ut. Det roser seg, men vi er fremdeles inne i krisen. Jeg tror ikke vi kommer til å nå bunnen før tidligst i slutten av 2017, og mest sannsynlig i 2018. Deretter vil det gå oppover, forteller Norheim overfor RA.

– Det hadde ikke vært kjekt å stå her, på hjemmebane, og si at vi forventer oss nye 20 prosent nedgang, legger han til.

Ut av denne nedturen kommer en slankere, mer offensiv, og bedre tilpasset industri, mener Norheim.

– Allerede nå er den internasjonalt konkurransedyktig, og styrkingen av konkurransekraften vil fortsette.

