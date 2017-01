Troppen halvannet år eldre i 2017

Rogalandsavis

– Stallen er blitt ett år eldre, men det er mer eller mindre samme lag. Det som drar opp alderssnittet er Steffen Ernemann. Han er jo snart 40, sier en lattermild Ian Burchnall til RA.

Da vi konfronterte Kjell Jonevret med tallene i fjor spøkte han med at det var en utfordring å komme seg til Vikinghallen ettersom mange ikke hadde lappen.

I år er troppen fortsatt en av ligaens yngste. Den er nå også blant de minste.

– 20–21 mann er et helt greit antall. Jeg vil heller jobbe med en litt mindre tropp. Da har du muligheten til å utrette mer. Vi må ikke tenke på hvem vi kan kjøpe, men hvem vi kan utvikle, sier en avslappet Ian Burchnall.

Uten sikkerhetsnett

Leicester-karen vet selvsagt at stallen er ung. Han vet også at han er den første treneren i manns minne uten et transferbudsjett i klubben – og at han ikke kan kjøpe seg ut av trøbbel underveis. Han jobber uten sikkerhetsnett.

– Dette var jeg klar over da jeg sa ja. Det vil helt sikkert gi søvnløse netter, men jeg liker en utfordring.

Bedre utgangspunkt

Burchnall peker på at utgangspunktet er bedre for mange nå.

– Se på Julian Ryerson. Han er ett år eldre og har fått 20 kamper under beltet. Han har tatt steget.

Når det kommer til alderssegmentet i stallen er det mange spillere som er unge – og en håndfull rundt 30.

– Vi har ikke mange spillere rundt 25 år – alderen som anses som høyden i karrieren. Jeg ser gjerne at en eventuell stopper inn er i den alderen. Samtidig spiller flere av de eldre vi har som 25-åringer – selv om det sikkert koster litt mer. Se bare på Steffen Ernemann. Det er heller ikke slik at de yngste alltid scorer best på de fysiske testene vi gjør, sier Ian Burchnall.

Vikings tropp 2017 (alder i parentes): Austbø (31), Wichne (19), Kronberg (29), Ryerson (19), Mets (23), Martinsen (20), Haugen (22), Danielsen (31), Kleppa (20), Sale (21), Haukås (30), Ibrahim (25), Michalsen (19), Skimmeland Aasheim (20), Bytyqi (20), Ernemann (34), Udo (20), Bringaker (19), Adegbenro (21), Pedersen (25).

Laget har fire tenåringer i år mot 12 i starten av forrige oppkjøring.

Snittalder på laget er 23,4 år. I fjor var den 21,9 år.

Troppen teller 20 spillere mot 26 ved oppstart i fjor.