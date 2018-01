Travel nyttårsnatt for politiet

Rogalandsavis

Nyttårsnatten ble travel for politiet. I 02-tiden ble en mann (26) bortvist fra Stavanger sentrum etter å ha oppført seg truende på et utested. Én time senere ble fire menn i 20-30-årene bortvist fra Stavanger sentrum i tolv timer. De oppførte seg svært aggressivt, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Rundt klokken 04.00 i natt sørget politiet for at en mann i 30-årene på Blåsenborg i Stavanger kom seg til legevakten. Vedkommende var utagerende, og «kan ha fått i seg for mye av noe», meldte politiet.

I Sandnes skal en mann i 40-årene ha banket opp en annen mann i 20-årene, ifølge politiloggen i 05-tiden i natt. Gjerningsmannen ble da pågrepet, mistenkt for volden samt vold mot offentlig tjenestemann.

Politiet melder også om flere innbrudd denne nyttårsnatten. I Hafrsfjord har det vært innbrudd i bolighus i løpet av kvelden. Flere laptoper og en iPad er forsvunnet. I Hillevågsveien ble en rute knust og to personer skal ha tatt seg inn i et boligkompleks.

Klokken 06.00 fikk politiet melding om innbrudd i gatekjøkken på Hommersåk. Mann (32) ble pågrepet, mistenkt for ugjerningen. Han kom seg inn i bygningen ved å knuse glass i dør.