Tour des Fjords vant i retten igjen

I 2013 hentet Tour des Fjords inn selskapet Conventor AS som konsulent fordi de hadde behov for ekstern hjelp til blant annet å skaffe sponsorer og bistå med selve gjennomføringen av arrangementet. Conventor AS ble valgt, og det ble laget flere utkast til avtaler for et samarbeid.

Tour des Fjords mener de hadde en avtale pålydende 600.000 kroner. Kravet i saken knyttet seg til en sluttfaktura pålydende kroner 1.176.689, eller 1.470.861, inklusiv merverdiavgift. Det var i retten ikke omtvistet at det var innbetalt kroner 600.000 fra arrangøren. Kravet utgjør differansen på 870.861 kroner. Det beløpet mente Conventor AS de hadde til gode hos Tour des Fjords.

Forkastet anken

I saken dreier det seg både om sykkelritt, scene og Kaizers Orchestra. Blant annet ble det bygget en større scene enn det som var planlagt, ikke for konsert med bandet, men for dem som skulle sykle. Dagen før rittet var bandet i Harstad, og de måtte dermed ta fly til Stavanger. Fly og hotell utgjorde en regning på 129.602 kroner. Den store scenen ble for det meste brukt til utdeling av premier og lokale artister.

Da saken var oppe i mars i fjor ble Tour des Fjords frifunnet, uten å bli tildelt saksomkostninger. Conventor AS anket saken til Lagmannsretten, som var berammet til 12 og 13. januar. For Conventors daglige leder Torbjørn Olufsen og daglig leder i Tour des Fjords Roy Hegreberg møtte for å gi forklaring, i tillegg møtte fem vitner som også ga sin forklaring. Dom i saken ble avsagt 27. januar, og Lagmannsretten fulgte Tingretten og forkastet anken.

– Det er uklart hva som opprinnelig ble avklart mellom partene. Det som er klart er at det er sendt en e-post fra Roy Hegreberg 8. mars 2013 vedlagt en versjon av en avtale. Hegreberg skrev i e-posten at han hadde rettet litt på avtalene. Lagmannsretten legger til grunn at denne versjonen av avtalen er den partene har forholdt seg til, heter det i dommen.

