Tommy Kristiansen avgjorde for Oilers i sudden

Syv ganger på de siste ni kampene har Sune Bergman (64) og Frisk tatt poeng fra Oilers. Ingen lag i Norge er i nærheten av de tallene. I dag møtes lagene igjen, og det er en hevnlysten gjeng som har tatt turen fra Stavanger til Askerhallen.

Forrige kamp lagene møttes leverte nemlig Oilers det som kanskje var den svakeste perioden i klubbens historie, og en av de svakeste prestasjonene på lang tid. Frisk Asker-spillerne fikk gjøre omtrent som de ville, og kjørte over dobbelt-dobbelt-vinnerne i sin egen storstue.

– Det finnes ingen hemmeligheter i hockey, svarer Sune Bergman RA på spørsmål om hvorfor Frisk har så godt tak på Oilers.

Med Manglerud Stars hjelpende hånd kan Oilers med seier i ettermiddagens kamp strekke ledelsen til 11 poeng ned til Lørenskog. Med to kamper mer spilt.

Markus Søberg og Anders Tangen Henriksen mangler for Oilers. Søberg blir ute i 6-8 uker etter operasjonen, mens Tangen Henriksen nærmer seg kampklar. Ruben Smith kommer inn for Henrik Holm i mål, mens Petter Røste Fossen blir kastet opp i andrerekken og Scott Macauley dyttes ned i fjerderekken.

En Stavanger-publikumet gleder seg mer til å få på plass igjen er selvsagt NHL-profilen Eric Nystrom. Med over 600 kamper blir mannen med et kort gjesteopphold i Oilers i 2012/2013-sesongen et veldig godt tilskudd til Oilers.

Oilers rekker:

Keeper: Ruben Smith (Holm)

1. rekke: Eirik Salsten, Josh Soares, Tommy Kristiansen, Henrik Solberg, Mats Larsen Mostue

2. rekke: Petter Røste Fossen, Mark van Guilder, Dan Kissel, Dennis Sveum, Spencer Humphries

3. rekke: Peter Lorentzen, Kristian Forsberg, Magnus Hoff, Daniel Bøen Rokseth, Tim Kunes

4. rekke: Christian Dahl-Andersen, Henrik Medhus, Svein Petter Falk-Larssen, Scott Macauley