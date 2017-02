Til kamp for Warszawa-ruten

Rogalandsavis

For en drøy uke siden startet Andreas Nicolaysen Facebook-gruppen «For oss som vil ha tilbake direktefly mellom Stavanger og Warszawa». Den nærmer seg 500 medlemmer nå.

– Det er et stort engasjement der ute og mange som ønsker denne ruten tilbake. Nå håper jeg at så mange som mulig støtter oss slik at et flyselskap ser potensialet i å starte opp igjen, sier Nicolaysen til RA.

Da Norwegian etter ti år valgte å legge ned direkteruten mellom Stavanger og Warszawa i oktober, var det mange polakker som mistet en rimelig og kjapp flyforbindelse til hjemlandet. Nå må de som ønsker å fly til Warszawa via andre større byer som Oslo, København eller Amsterdam.

Mange polakker i distriktet

– Selv om Rogaland har vært hardt rammet av oppsigelser, er det fortsatt mange som jobber og pendler mellom Stavanger og Warszawa-distriktet, sier Nicolaysen.

Han er selv gift med en polsk kvinne som jobber som HR-konsulent i et bemanningsbyrå.

– De har blant annet mange polakker innleide hos seg som jobber i rotasjonsordning. Mange av disse bor i Polen og jobber skift i Norge, og for dem er det selvsagt ønskelig å kunne reise rimelig og raskt. Flyturen blir både betydelig dyrere og lengre nå, sier Nicolaysen, som selv reiser jevnlig til Warszawa for å besøke familie og venner.

Nicolaysen var også en av pådriverne for at direkterute ble opprettet for ti år siden, da gjennom underskriftskampanjer. Nå håper han at Norwegian ombestemmer seg, eventuelt at andre selskaper ser mulighetene.

– Det hadde selvsagt vært ønskelig om Norwegian snudde, men vi ønsker også andre flyselskap velkommen til å starte opp. Det viktigste er tross alt at det er direkte flyforbindelse, sier Nicolaysen.

– Ikke nok etterspørsel

Norwegian har ingen planer om å starte opp direkteruten til Warszawa igjen med det første.

– Vi valgte å ikke videreføre ruten mellom Stavanger og Warszawa på grunn av for dårlig etterspørsel. Som kommersielt selskap er vi avhengige av lønnsomhet og det innebærer at rutene må benyttes, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til RA.

Selskapet setter likevel pris på initiativ og engasjement rundt rutetilbudet.

– Veldig bra at folk er engasjert og opptatt av flytilbudet vårt, men denne Facebook-gruppen er dessverre ikke nok til at vi kan opprettholde ruten. Ingenting er umulig på sikt, men det vil ikke skje med det første, sier han.

