Tidligere LO-topp mener Hadia Tajik er «illojal»

Rogalandsavis

Sande mener Arbeiderpartiet generelt har håndtert saken særdeles dårlig. Og den som har håndtert saken dårligst av alle, er Tajik, skriver han i et blogginnlegg onsdag.

– Snakk om å henge ut andre, skriver Sande om Tajiks Facebook-innlegg før jul der hun kalte varslene «rystende lesning».

Sande, som også er vararepresentant til Stortinget for Ap i Hordaland, reagerer også sterkt på at Tajik leste høyt fra to av varslene under sentralstyremøtet tirsdag.

– Mot resten av partiledelsens ønske og uten Trond Giske til stede siterte hun fra varslernes saker for å få fram den ene siden, mens den som det gikk ut over, ikke var til stede og fikk fremmet sitt syn. Nok en gang var hun illojal, skriver han.

Sande tar samtidig Giske varmt i forsvar. Han skriver der er gode muligheter for at Giske fortsatt vil være nestleder etter landsmøtet i 2019, mens Tajik ikke er med lenger.

– Illojalitet er ingen god egenskap i en slik sammenheng, avslutter han innlegget, som har overskriften «En god dag for Trond Giske, Hadia Tajik raser nedover»..

Sande er svært kritisk til oppfølgingen av varslersakene, og mener partiets retningslinjer ikke er fulgt. Partileder Jonas Gahr Støre har orientert om at sakene skal følges opp ved at Giske får komme med sin versjon, og at hans eventuelle innsigelser skal legges fram for kvinnene som varslet. Deretter skal man trekke en konklusjon om det er sannsynlig at utilbørlig oppførsel har funnet sted.

– Det er vanskelig å forstå hva vurderingen skal gå på, om det er jus eller moral. Fremgangsmåten kan umulig gi noen god løsning slik den er skissert, skriver Sande. (©NTB)