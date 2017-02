Tar med barn og barnebarn på tur

Rogalandsavis

– Generasjonsturer med hele familien og turer som kombinerer ro og spenning er de nye måtene å reise på. Og land som Cuba og Sri Lanka spås å bli de store reisetrendene i 2017, sier Merete Falch, prosjektdirektør for reiselivsmessen som besøkte Stavanger lørdag.

Og Sri Lanka var nettopp et av landene Liv og Egill Sannung ønsket å få vite mer om da de var på reiselivsmessen på Clarion Hotell lørdag formiddag.

– Vi har lyst å ta med barn og barnebarn på en skikkelig langtur. Rett og slett fordi vi er så glad i dem at vi har lyst å spandere en tur på dem, sier Liv. De vet foreløpig ikke helt hvor de skal ta turen, men muligens Østen, og kanskje Sri Lanka.

– Det er både spennende og litt annerledes, sier Liv.

Fornøyde barn

De har vært på en såkalt generasjonsreise tidligere, den gangen tok de med seg barnebarna til Spania. Denne gangen ønsker de å reise litt lenger.

– Vi vil et sted det er varmt, og hvor ungene kan bade. Samtidig ønsker vi også å oppleve noe spennende, sier Liv.

– Ja, det må være en plass de kan bade litt. Når ungene er fornøyde er alle fornøyde, legger Egill til.

I og med at de er mange som skal reise, ønsker Egill og Liv noe skreddersydd. De tok turen på messe for å få inspirasjon til hvor de kan legge turen.

– Vi bruker internett til research også, men i og med at vi ikke helt vet hva vi er ute etter, er det veldig fint å gå rundt her for å se, stille spørsmål og få inspirasjon og ideer, sier Liv.

Prioriterer reise

Leif Svangtun har loset folk rundt i Sri Lanka siden 2013, og merker en liten økning i etterspørselen etter turer til det eksotiske reisemålet.

– Jeg vet ikke hvorfor folk har fått øynene opp for Sri Lanka, men de er kanskje ikke redd for å reise så langt lenger. Dessuten er det jo et veldig behagelig klima der, sier Svangtun.

Prosjektdirektør Merete Falch sier lavprisselskap og tilgjengelighet kan være nøkkelen til at flere reiser langt.

– Når det gjelder langturer er det som nevnt Cuba og Sri Lanka som seiler opp som favoritter i 2017, men også USA kommer sterkere tilbake etter et litt dårlig 2016, sier Falch.

Hun forteller at Tyrkia i mange år har vært en storfavoritt, men at de har mistet mange norske turister det siste året.

– Tyrkia har tapt mye av turistvolumet til fordel for Kroatia, Hellas og Spania. Det skyldes nok i stor grad usikkerheten i landet, sier Falch.

– I snitt reiser nordmenn fire ganger i året, så vi er fremdeles like reiseglade som før, og reisevanene endrer seg i takt med lavprisselskapene. I privatøkonomien er reise definitivt en prioritet, sier Falch.