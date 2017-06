«Ta et valg om trenersituasjon nå, Viking»

Rogalandsavis

Grunnen er enkel. Viking har ikke råd til å gjøre en eventuell endring etter at overgangsvinduet er åpnet i juli. Skal et trenerskifte skje må det skje nå. Ellers går de fort i en felle de har gått i for mange ganger.

la Burchnall få hente inn fem nye spillere, for så å fjerne ham etter nye tap tidlig i august, er meningsløst. Når klubben i sommer skal hente spillere blir det nærmest automatisk slik at folk som kan fylle rollene til treneren prioriteres. Mer langsiktige ønsker vil som regel komme i annen rekke. Det er en helt naturlig krisemekanisme.

Med Burchnall vil det bety spillere som kan bidra til et aggressivt og høyt press. Som Tommy Høiland.

Men hva skjer om en ny trener plutselig kommer inn med tanker om ren kontringsfotball og ønsker lynrask bakromsspiss – eller en tanksenter for å slå langt på? Da kan en risikere at flere av de nye blir overflødige direkte.

Den feilen har Viking gjort før. Nå kreves god ledelse.

AS-styret og sportslig utvalg stiller seg alt nå ubehagelige spørsmål om trenersituasjonen. Det gjør de på ukentlig basis ettersom handlingsregelen er i spill. De som ansatte Burchnall må potensielt sett være forberedt på å møte seg selv i døren med svarene.

Det vil være dypt urettferdig om Burchnall fyres før han virkelig har fått satt sitt preg på Viking. Samtidig er ikke dette en situasjon hvor rettferdighet kan spilles inn med normal tyngde. Overlevelse på øverste nivå trumfer alt.

At 34-åringen fra Leicester er en hedersmann, med åpenbare sportslige kvaliteter og potensial, gjør bare jobben til styret ekstra vanskelig. Det eneste de likevel må spørre seg om er hva som er det beste for Viking.

Det kan også utmerket godt være å fortsette med Burchnall.

Men i situasjonen som er oppstått må en uansett være kald og kalkulerende. Odds må vurderes mot realiteten. Kun ett av seks lag har overlevd etter at serien ble utvidet til 30 kamper med så få poeng på dette tidspunktet.

Nå må menneskene som leder Viking finne ut om Burchnall har levert, eller om en kunne forvente mer med forutsetningene som ligger til grunn. Iven Austbø peker på at de er for gode til å rykke ned. Men hadde en rutinert ringrev fått ut mer av mannskapet? Det er her hypotesene starter og styrets gordiske knute ligger.

Styret i Viking ER i tvil om sin trener nå. Det behøver ingen å lure på. Om de fortsetter med Burchnall er risikoen stor for et nedrykk. Men den er også overhengende stor om de kaster seg rundt og skifter trener. De må også vite hvem de eventuelt vil ha inn og være sikre på at det er en bedre løsning før de gjør noe.

Går de for Burchnall må han fredes. Ut sesongen. Det må ikke være mer snakk om at han har tillit til han ikke har det mer. Han må få arbeidsro. Det må kommuniseres ut på en svært tydelig måte. Det vil også styrke muligheten for å hente spillere. Disse vil tross alt gjerne vite hvem sjefen blir.

Men om ønsket er å endre – gjør det nå!