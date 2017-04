Sykler fransk etapperitt i påsken

Rogalandsavis

Etapperittet ble i 1999 vunnet av Thor Hushovd og har i flere år vært på kalenderen for det Rogalandsbaserte laget, som de siste årene har hentet en lang rekke topp-ti plasseringer på etappene. Også i sammendraget har nåværende Team Coop-ryttere vært med framme da Fredrik Galta ble nummer fem i 2015 og Krister Hagen i fjor hentet en samlet 10. plass.

– De fleste av rytterne kjenner dette rittet veldig godt. Terrenget og motstanden minner på mange måter om det vi var oppe imot i Normandie. Det betyr at vi har forhåpninger om å kjøre med om seier på etappene og kjempe om pallplassene i sammendraget, sier sportsdirektør Olav Aleksander Benjaminsen i en pressemelding.

Umiddelbart ser det ut til at etappe tre og fire kan bli de hardeste, men sportsdirektøren forutser at det allerede på første etappe kan være avgjørende momenter.

– I denne type ritt har første etappe mye å si for den videre utviklingen. Det er her agendaen blir satt. Og selv om tredje og fjerde etappe på papiret ser tøffest ut, kan det hende at det er de øvrige etappene som blir kjørt hardest. Derfor må vi være klar fra kilometer null. Vi vet også at seiersmarginen ofte er liten selv etter fem etapper, så bonussekundene underveis kan også få avgjørende betydning, sier Benjaminsen.

Til Tour du Loir et Cher stiller Team Coop med følgende lag:

Erlend Blikra, Håvard Blikra, Fredrik Galta, August Jensen, Øivind Lukkedal og Even Rege.

