«Suksessoppskrift på vent»

Tapet av Ruben Smith vil definitivt merkes i Oilers. På isen mister de en keeper som ofte hever seg ved store anledninger. I garderoben, og ut mot fans og medier, en lokal profil.

Høyst sannsynlig mister de også hovedingrediensen til en av de store suksessoppskriftene de siste årene. Oilers har vært eneste klubb i serien med to jevngode toppkeepere i stallen.

Keepertrener Peter Andersson, Pål Gulbrandsen og Petter Thoresen har sluppet mange søvnløse netter av den grunn. Oilers har fått til en rotasjonsøvelse, som hadde gitt utfordringer andre steder, på en helt forbilledlig måte. De har hatt den unike muligheten til å hvile en keeper i toppform – for å kunne forlenge hans formtopp.

Hvordan lagets viktigste posisjon skal bekles i framtiden, er ikke like enkelt.

Pål Higson har allerede signalisert at Oilers må finne ut om de skal ha to jevngode keepere – eller satse på Henrik Holm sammen med en yngre backup. Det siste alternativet vil definitivt svekke totalen. Det første tror jeg ikke blir et reelt alternativ for Higson.

Hvorfor?

Kort og godt fordi det vil være dumt å bruke en utlendingsplass på å finne en keeper jevngod med Holm.

Å finne en norsk keeper som er like god som Smith er nesten umulig. I kategorien «like gode» eller «bedre» eksisterer de knapt.

Du begrenser deg til en liten andedam med usannsynlige navn som Steffen Søberg, Lars Haugen, Henrik Haukeland og Lars Volden. I Get-ligaen er det, foruten Holm/Smith, kun Kongsvingers Ole Morten Furuseth og tidligere Oilers-keeper Tommy Johansen i Stjernen som står fast.

Oilers kan selvsagt slippe Henrik Holm, og bruke lønnsmidlene som frigjøres etter ham og Smith, på en knallgod utlending. Det alternativet håper jeg likevel Pål Higson dropper av større og mer idealistiske hensyn.

Siden Bengt Höglunds dager har klubben vært en viktig pådriver for å heve standarden på norske keepere. Oilers har tatt sitt ansvar. Det synes jeg de skal fortsette med.

Oilers har to solide emner på U20-laget i Jakob Opsahl og Jonas Wikstøl.

La dem vokse og vis at dere mener alvor med juniorsatsingen!

De tåler fint kamper mot de nest beste alt nå.