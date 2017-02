– Støtten deres varmer hjertet mitt

Rogalandsavis

– Takk for at dere støtter meg. Det varmer hjertet mitt. Dette har kostet meg hele livet. Det gjelder ikke bare meg, men også mange andre, sa Mahad Abib Mahamud.

Norsk-somaliske Mahad Abib Mahamud har bodd i Norge i 17 år. Nå har UDI tatt fra ham statsborgerskapet. Rettssaken hans er i slutten av februar, og dersom han taper, blir han gjort statsløs.

Mahad Abib Mahamud har fått bred støtte over det ganske land etter at saken hans ble kjent.

– Jeg kan ikke akseptere å bli stemplet som en løgner. Norge er mitt hjemland. Heia Norge, sa Mahad Abib Mahamud.

Arrangøren, ved Nina Narvestad i Nye SOS Rasisme, var langt krassere i valg av ord, og ga den norske asylpolitikken og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) en verbal bredside.

