Størst lønnsforskjeller på kvinner og menn i Rogaland

I Rogaland var månedslønnen for kvinner i 2016 på 40.400 kroner. Menn i fylket hadde 49.700 kroner i månedslønn. Dermed var månedslønna for kvinner 81,3 prosent av gjennomsnittet for menn.

Det utgjør det størte spriket mellom snittlønn for kvinner og menn i landet. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Motsatt var Hedmark det fylket med minst ulikhet mellom kjønnene, hvor kvinners andel av menns lønn var på 94,7 prosent. Her var gjennomsnittslønna henholdsvis 37.800 kroner for kvinner og 39.900 kroner for menn.

Snittlønn per måned

En gjennomsnittlig månedslønn var i september i fjor 43.300 kroner, en økning på 1,6 prosent sammenlignet med samme måned året før.

En gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte steg fra 42.600 kroner i september 2015 til 43.300 samme måned 2016, viser tallene fra SSB.

Økningen tilsvarer 1,6 prosent, som er den laveste lønnsveksten SSB har målt på 2000-tallet.

Forskjeller

allene fra SSB viser at en gjennomsnittlig månedslønn i privat sektor og offentlige foretak er 43.800 kroner (+1,4 prosent). Det er noe høyere enn i kommuneforvaltningen, der tallet er 39.500 kroner (+2,3 prosent). I statsforvaltningen er snittlønna 46.500 kroner per måned (+1,8 prosent).

En gjennomsnittlig månedslønn for menn ligger på 46.200 kroner, en økning på 1,3 prosent. For kvinner er månedslønna 39.800 kroner, en økning på 2,3 prosent.