Støre vil ikke velge mellom SV og KrF

Senterpartiet står parat til å regjere sammen med Ap slik de gjorde i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering. SV har stilt flere ufravikelige krav, mens KrF helst vil samarbeide til høyre. Sistnevnte har samtidig satt døren på gløtt med tanke på å gå i motsatt retning, noe Støre har merket seg, skriver Aftenposten.

– Jeg opplever at KrF har gitt signal om at deres førstevalg er et samarbeid med Høyre og Venstre, men at også de holder døren åpen om resultatet skulle bli et annet. Det tror jeg er klokt.

Støre ønsker likevel ikke å si om han foretrekker et samarbeid med KrF fremfor en kopi av den rødgrønne regjeringen som kom til makten for tolv år siden.

– 2017 er annerledes enn 2005. Den regjeringen vi skal arbeide for å erstatte, er annerledes enn den som satt da. Jeg ønsker ikke å konkludere med hvilke partier som skal inn i regjering. Det viktige er hvilke partier som vil utgjøre et alternativt flertall og erstatte dagens regjering, sier han.