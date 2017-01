Stoppet Frisks seiersrekke takket være støtten fra tribunen

Rogalandsavis

Ingen har tatt flere poeng mot Oilers enn det Frisk har gjort, og med en tidlig ledelse og et Oilers-lag som til stadighet måtte ut i undertall var det en frustrert gjeng som ikke helt fant rytmen i første periode. Det så man spesielt på Dennis Sveum, som pådro seg karrierens første ti minutter for dårlig oppførsel.

– Det er blytungt å starte kampen med åtte minutter i undertall i den første perioden, og veldig frustrerende når dommerne ikke blåser på det samme begge veier. I tredje perioden slo flere av Frisk-spillerne i pleksiglasset uten å få noe som helst, men da ledet vi 2-1. Når du ligger under og pådrar deg billige utvisninger er det lettere at følelsene tar overhånd, og selv om jeg burde ha kontrollert dem bedre, så er det ikke så ille at jeg får min første ti-minutter når jeg har passert 30, sier Sveum.

– Helt konge med støtten fra tribunen

Etter hvert som utvisningsminuttene ble færre, tok også Oilers mer og mer over kontrollen på kampen. Midtperioden var kanskje ikke den mest sjanserike noensinne, men bar bud om at noe var på vei. Det var det også, da Oilers snudde kampen i løpet av den tredje perioden.

– De beste offensive spillerne hos oss spiller også mye i undertall, siden de ofte er våre beste spillere. At vi pådrar oss så mange utvisningsminutter gir selvsagt stor slitasje på de spillerne som burde bruke kreftene sine offensivt. Men det at vi klarer å kjempe oss igjennom den tunge starten ga oss ekstra motivasjon og styrke, og derfor hadde vi stor tro på at vi kunne snu kampen da vi gikk ut i tredje periode, sier Sveum som synes det er synd at de ikke fikk med alle poengene.

Det var imidlertid ikke bare undertallsspillet som ga Oilers-spillerne ekstra selvtillit, det gjorde også i aller høyeste grad de 300 tilskuerne som var med på Oilers' sponsortur til Asker.

– Det var helt konge å ha den støtten fra tribunen. Det gir oss massevis av energi, og spesielt siden det er på bortebane. Vi er ikke vant til at vi har så mange fans på bortekampene, men i dag hørte vi bare de 300 tilskuerne som heiet og skrek oss fram, og da var det godt at vi leverte og fikk gitt dem en seier, sier Sveum.

Gulbrandsen skryter av karakteren i laget

Oilers-spillerne skal nemlig spise middag og møte sponsorene nå i timene etter kamp, og stemningen hadde fort blitt en helt annen hvis det ikke hadde blitt seier.

– Du legger ekstremt godt merke til det når du har den støtten vi hadde på tribunen i dag. De hjalp oss hele veien, og uten dem hadde det blitt mye vanskeligere å snu denne kampen og få med oss en seier. Vi setter veldig stor pris på støtten vi får, og i dag bidro fansen sterkt til seieren vår, sier Oilers-trener Pål Gulbrandsen.

Han mener laget viser en vanvittig karakter ved å tromme på, ta utvisninger og snu kampen borte mot et Frisk-lag med ni strake seire før dagens kamp.

– Vi kommer litt skjevt ut, og må drepe mange utvisninger i starten av kampen. Det gjør at vi kommer ut av rytmen, men vi henger i kampen og spiser oss bytte for bytte inn i kampen. I midtperioden begynner vi å trykke på, før vi for alvor leverer en veldig sterk tredje periode, sier Gulbrandsen.

Smith tilbake i buret

Ruben Smith var tilbake mellom stengene i dagens kamp, og målvakten synes laget har håndtert den siste tidens motgang veldig bra.

– Vi vet at det bor en veldig god karakter i laget, men det jeg synes er bra er måten vi reiser oss på etter motgang. Vi møter alltid motgang på et tidspunkt i løpet av sesongen, men finner alltid en måte å reise oss på. Vi legger oss aldri ned for å dø, men står opp og håndterer motgangen veldig bra, sier Smith, som nå håper Oilers har vært gjennom den tøffe perioden.

Han klagde sin nød til dommeren etter at Frisk utlignet til 2-2, men etter å ha sett situasjonen igjen på video er han klar på at dommeren nok gjorde rett.

– I det jeg snur meg etter at pucken har vært bak mål, så forsvinner foten min. Jeg følte da at det var Anders Bastiansen som var borti meg og at det burde ha vært blåst for interference, men etter å ha sett situasjonen igjen på video ser jeg at det er Henrik Solberg som hindrer meg i å sprette opp og som forhindrer meg i å kunne reddet det målet. Det hadde vært utrolig kjipt om det hadde blitt matchavgjørende, men heldigvis vinner vi kampen, sier Smith.

Stor selvtillit tre mot tre

Igjen tok altså Frisk Asker poeng fra Oilers, noe de har gjort de siste åtte av ti kampene.

– Frisk er et godt lag, og som mange andre så legger de fryktelig mye i det å slå oss. I tillegg har de en måte å spille på som er vanskelig for oss å spille mot, og de har også gode minner om flere gode prestasjoner mot oss. Det gjør at de mentalt kommer inn med en stor tro på at de kan slå oss og ta poeng fra oss, men i dag måtte de se seg slått, forteller Smith.

Og om Frisk kanskje hadde et mentalt overtak før kampen, mener Dennis Sveum at Oilers definitvt hadde et mentalt overtak da lagene gikk til overtid.

– Vi har en veldig høy selvtillit i laget når vi kommer i situasjoner tre mot tre. Med en førstrekke bestående av Tim Kunes, Mark van Guilder og Dan Kissel vet vi at vi som regel alltid går seirende ut av de duellene. Det gir oss en veldig stor selvtillit inn i ekstratiden, og det er en veldig stor styrke å ha, sier Sveum.

