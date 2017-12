Stengte fjelloverganger åpnet igjen

Rogalandsavis

Fylkesvei 53 over Tyin-Årdal, riksvei 15 over Strynefjellet, riksvei 7 over Hardangervidda og Europavei 134 over Haukelifjellet er alle åpnet igjen etter å ha vært stengt i to døgn grunnet uvær.

Riksvei 15 ble stengt 1. juledag på grunn av snøskred, men åpnet igjen onsdag klokken 12 etter vurdering fra geologer, opplyser Statens vegvesen til Fjordingen.

Snøbyger, uvær og isdekke har i jula skapt vanskelige kjøreforhold og redusert framkommelighet over hele landet, men fra onsdag ettermiddag begynner trafikken i fjellovergangene å nærme seg normalen.

Glatt

– Situasjonen har ikke endret seg stort siden tirsdag kveld, men det kan se ut til at det begynner å gå litt bedre, sier Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen i Bergen til NRK.

Isdekke har imidlertid fortsatt å skape vanskelige kjøreforhold også onsdag ettermiddag. En bil kjørte ut av veien ved Kvina i Nordland, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter. Det er ikke meldt om noen personskader.

Statens vegvesen varsler om snø- og isdekke på flere av fjellovergangene i sør, samt stedvis fare for glatte partier og redusert sikt.

Trafikanter melder spesielt om vanskelige kjøreforhold på E134 i Røldal, hvor det onsdag ettermiddag er lange køer.

– Det er rett og slett spinnglatt. Det er klink is og vanskelige føreforhold, så folk må kjøre forsiktig, sier bilist Preben Terland til Stavanger Aftenblad.

Snøskredfare

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sendte onsdag ut varsel om betydelig snøskredfare i Voss, Hallingdal og Vest-Telemark. Meteorologene advarer også om stormfare i Østfold som følge av sterk vind. Beboere oppfordres til å sikre løse gjenstander.

På Østlandet er det ventet store snømengder.