Stavangerkameratene «eier» Bergen

Rogalandsavis

Bergenserne har i hvert fall gått mann av huse for å oppleve musikkrealitystjernene, Kjartan Salvesen, Glenn Lyse, Ole Alexander Mæland og Tommy Fredvang. Eller, det bor jo en del Stavanger-folk også der oppe, men ligavel.

Torsdag, i går altså, klokken 09.00 la Ole Bull Scene billettene til Stavangerkameratene ut for salg. Klokken 09.02 var det utsolgt, skriver BA. (betalingslenke)

– Her sitter man på kontoret med nedrykkstanker og forsøker å redde Viking. Arbeidsdagen er ganske trist, men så får jeg beskjed om at vi har solgt ut i Bergen på to minutter. Det er helt rått, sier en sjokkert Kjartan Salvesen til avisen. Salvesen er som kjent salgssjef i Viking. Derfor analogien litt lenger oppe.

– Det er nesten så jeg blir litt rørt. Det var ikke slike tilstander i vår egen hjemby en gang, fortsetter Salvesen.

Etterspørselen var så stor at Ole Bull Scene og Stavangerkameratene ble enige om en ekstraforestilling 21. desember. Billettene ble lagt ut klokken 12 samme dag, og forsvant på 20 minutter. Og som om ikke det var nok, nå er den tredje konserten lagt ut, 22. desember.

– Man får en følelse av at Bergen har vært hjemstedet ditt hele livet. At vi får en slik respons gjør at elsken til Bergen blir enda høyere, sier Salvesen.