Stavanger best av storbyene

Rogalandsavis

Boligprisene i Stavanger sank med 1,0 prosent i desember. Det er en sterkere utvikling enn Bergen (-2,2 prosent) og Trondheim (-1,4 prosent). Oslo har hatt tilsvarende utvikling som Stavanger i desember, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

2017 sett under ett har boligprisene i Stavanger hatt en flat utvikling med en 12 måneders vekst på 0 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (-6,2 prosent), Trondheim (-2,9 prosent) og Bergen (-6,0 prosent).

Gode utsikter

– En nedgang på slutten av året er normalt i en måned der det kommer få nyheter i markedet og meglerne selger av eksisterende porteføljer. Derav også økt omsetningstid, sier Rune Bertelsen, regionsjef i Eiendomsmegler1.

Likevel er det positivt at antall solgte boliger er flere enn i desember 2016 og at Stavanger på slutten av året er den av de største byene med best utvikling.

– Det tyder på at det vi har sagt hele tiden, at markedet sakte, men sikkert tar seg opp igjen, fortsatt er riktig. De positive utsiktene til lav arbeidsledighet og mer fart i oljeindustrien tror vi framover vil bidra til at utviklingen fortsatt går i riktig retning, nemlig forsiktig stigende priser, kjappere omsetningstid og økt antall omsetninger, sier Bertelsen.

Også Eivind Chr. Dahl, daglig leder DNB Eiendom Stavanger, har tro på framtiden.

– Til tross av den lille nedgangen i desember, skal vi være fornøyde med året under ett. Vi tror vår region vil komme sterke ut i 2018 enn de andre store byene. Allerede i siste kvartal i fjor, merket vi mer besøk på visningene og mer optimisme. Vi tror dette vil følge med i 2018, sier Dahl.

Tregere enn resten

Det ble solgt 98 boliger i Stavanger i desember, 11,4 prosent flere enn desember 2016. I 2017 ble det solgt 12,8 prosent flere boliger enn i 2016.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger var 72 dager i årets siste måned. Resten av landet hadde 61 dager i snitt.