Statoil med justert driftsresultat på 1,66 milliarder dollar

Rogalandsavis

Statoil rapporterer om et justert driftsresultat på 1,66 milliarder dollar i fjerde kvartal 2016.

Ifølge en pressemelding fra selskapet kjennetegnet resultatene i fjerde kvartal av:

Solide resultater fra norsk sokkel; høy produksjonsregularitet og det laveste kostnadsnivået på ti år.

Sterke resultater fra trading- og markedsføringsvirksomheten.

Negative resulateer fra det internasjonale segmentet, påvirket av kostandsførte letebrønner og høy vedlikeholdsaktivitet.

Kostandsforbedringer på 3,2 milliarder dollar, 700 milliarder dollar over målet.

Solid kontatnstrøm: positiv med om lag 900 millioner dollar etter skattebetalinger, utbytte og organiske investeringer.

Høye nedskrivinger, hovedsakelig som følge at reduserte langsiktige prisforutsetninger.

Negativt internasjonalt

– I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten. Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger. I kvartalet leverte vi sterk produksjon og solid operasjonell drift på tvers av alle segmenter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre i en pressemelding.

– God effekt fra forbedringsprogrammet vårt ga årlige besparelser på 700 millioner dollar over målet på 2,5 milliarder dollar. Dette er varige forbedringer, og vi sikter mot ytterligere 1 milliard dollar i besparelser i 2017, fortsetter Sætre.

Driftsresultatet på 1,66 milliarder amerikanske dollar i fjerde kvartal 2016, var en nedgang på seks prosent fra 1,77 milliarder dollar i samme perioden i 2015.

Økt egenproduksjon

Statoil leverte en egenproduksjon på 2095 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, sammenlignet med 2046 millioner i samme periode i 2015. Ifølge selskapet skyldes økningen hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt og solid drift.

Ved utgangen av fjoråret hadde Statoil fullført 23 letebrønner. De justerte letekostandene i kvartalet var 607 millioner dollar, en økning fra 490 millioner dollar i fjerde kvartal 2015.

I 2016 var kontantstrømmen fra driften 10,7 milliarder dollar etter betalte skatter, sammenlignet med 12,3 milliarder dollar året før.

Ifølge pressemeldingen vil styret foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal 2016 opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar per aksje, samt å fortsette ordningen med utbyttekasjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.

Presenterer strategi

Tirsdag presenterer Statoil sin strategi for økt verdiskaping. Tre prioriteringer vektlegges:

Investere i neste generasjons prosjektportefølje med radikalt forbedrede balansepriser.

Opprettholde finansiell kapasitet med finansiering av prosjekter og positiv kontantstrøm med en pris på 50 dollar fatet i 2017.

Realisere strategien om høy verdiskaping og lave karbonutslipp.

Videre kunngjør Statoil sine oppdaterte framtidsutsikter for 2017-2020:

Statoil skal gjøre organiske investeringer på om lag 11 milliarder dollar i 2017

Statoil anslår en produksjonsvekst på 4-5 prosent til 2017 fra rebasert produksjonsnivå i 2016, og en årlig organisk produksjonsvekst på om lag 3 prosent fra 2016 til 2020

Letevirksomheten i 2017 vil være på om lag 1,5 milliarder dollar.