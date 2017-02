Statoil fant gass i Nordsjøen

Rogalandsavis

Det opplyser Statoil i en pressemelding.

– Dette er et viktig funn for den videre utviklingen av Valemon, sier Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift Vest, området som består av Statoils felter som driftes fra Bergen.

Brønnen ble boret 160 km nordvest for Bergen.

Partnerskapet i Valemon Unit består av Statoil Petroleum AS (operatør, 53,775 prosent), Petoro AS (30 prosent), Centrica Resources (Norge) AS (13 prosent) og A/S Norske Shell (3,225 prosent).