Statoil: – Blir ikke «party, party» framover

Statoils Mette Halvorsen Ottøy lover at det ikke blir partyfaktor selv om oljeprisen går opp.

Hun er skeptisk til at oljeprisen skal opp i 70 dollar fatet i løpet av nåværende år. Uansett lover Mette Halvorsen Ottøy, områdedirektør for Statoil Drift Sør, at Statoil ikke skal «ta av» om oljeprisen stiger.

– Nå er Statoil veldig bevisste på at vi ikke skal i den situasjonen vi var i en gang til. Det blir ikke «party, party» framover, sier Halvorsen Ottøy.

Bærekraftig, sikkert og effektivt, er ord Halvorsen Ottøy la vekt på foran den fullsatte Rosenkildehuset-salen.

– Sikker og effektiv drift i alt vi gjør

– Vi har forbedret sikkerheten og lønnsomheten. Sikker og effektiv drift ligger i bunn for alt vi gjør, poengterer hun.

Halvorsen Ottøy har ansvaret for en god del oljefelt, Snorre-feltet, Statfjord-feltet, Sleipner-området og ikke minst det kommende Johan Sverdrup-feltet. Hun ser verdiene og betydningen av det svarte gullet som pumpes opp fra sjøen utenfor Norge. Verdier som ikke helt blir satt pris på, ga Halvorsen Ottøy uttrykk for.

– Vi skal ikke slukke lyset om tre år, som er inntrykket man får gjennom avisene, sier områdedirektøren og ga noen eksemepler på hvor viktig oljeindustrien er for Norge.

Enorme verdier

– Statfjord, som startet opp i 1979, har passert fem milliarder fat. Så langt har vi tjent 1500 milliarder kroner på Statfjord-feltet, som vi ser for oss å drive til over 2025. Det tilsvarer tre millioner sykepleierårsverk.

– Vigdis-feltet, som har passert 20 års drift, har hatt 175 milliarder i inntekter. Det er 24 millioner kroner per dag.

– Vi har drøssevis av slike fakta. Det er viktig å få dem fram, for å vise hva det vi gjør betyr for fellesskapet, sier Halvorsen Ottøy.

Hun ba de frammøtte om å være misjonærer for oljeindustrien. Samtidig kom hun med flere verdi-eksempler.

– 139 leverandører i Rogaland jobber med Sverdrup-oppgaver. Totalt i 2015 og 2016 brukte Statoil 100 milliarder kroner i Rogaland, 1000 leverandører har jobbet for oss i de årene. Mange har mistet jobben, men mange har også meningsfylt arbeid å gå til, sier hun.