Staten skuffer kulturen – igjen

Av Terje Rønnevik, fraksjonsleder kultur og idrett, Stavanger Ap

Spesielt kulturlivet utenfor de faste institusjonene er direkte sveket. Ut fra hva som ble lovet, skulle denne siden av kulturlivet få et løft. Hvor er løftet? Er det et løft for eksempel å redusere bevilgningene til kunstnerstipend?

Det skal produseres mer for færre kroner. Kravene til «annen finansiering» er store. Men hvor går grensen for hvor høyt teateret kan sette billettprisen før publikum synes det blir for dyrt? Skal symfoniorkesteret spille for en fjerdedels fulle saler, befolket av de av oss med best økonomi mens andre stilles utenfor? Skal museene sette billettprisen så høyt at barnefamiliene uteblir? Eller skal vi redusere kostnadene ved å skjære ned på antallet musikere, skuespillere og museumspedagoger? Med den følge at kvaliteten reduseres så mye at tilbudet i seg selv blir uinteressant.

I Norge subsidieres både idrett og kultur med offentlige midler. Slik må det være hvis vi skal opprettholde både topp og bredde. Målsettingen om at alle skal kunne ta del i tilbudene, uavhengig av økonomi og geografi, trodde jeg var fast forankret i de fleste partier. Kulturkapitlet i statsbudsjettet gjør meg usikker.

Statsbudsjettet forskjellsbehandler også geografisk. Selv er jeg styreleder i Opera Rogaland, oppnevnt av kommunene Sandnes og Stavanger for å gi vår region et fullverdig musikkteater- og operatilbud, slik Stortinget selv har bestemt. Selskapet driver med minimale ressurser hvor svært mye er avhengig av godt samarbeid og stor velvilje fra involverte aktører både i styret og ellers. Og publikum slutter opp! Senest med fullsatte operagallaer både i Stavanger og Sandnes i vår, og nå med godt billettsalg til kommende forestillinger med «Barberen i Sevilla.»

Andre distrikts- og regionoperaer i Norge får betydelig mer midler til virksomheten enn Rogaland. Her fyller vi alle kriterier Stortinget har satt, med profesjonelt symfoniorkester, profesjonelle scener både i Sandnes og Stavanger og rikt tilfang på lokale kunstneriske krefter. Likevel blir Opera Rogaland stående med 1 million i budsjettforslaget, mens andre, til og med selskap som verken har orkester eller profesjonell scene, får betydelig mer, fra 5 millioner og oppover. Tilsynelatende bare fordi «det er slik fra før.»

Har departementet sluttet å gjøre kulturpolitiske vurderinger og overlatt utviklingen til to-prosenttyranniet? At uansett så tilføres institusjonene bare to prosent økning? Dess lenger dette fortsetter, dess større blir forskjellene mellom regionene, både når det gjelder teater, museer og musikkinstitusjoner. Og kunstnerne må fortsatt se langt etter en forbedring av sine vilkår.

Det er dessverre ikke bare på kulturfeltet Stavanger og Rogaland blir diskriminert når det gjelder tildeling av statsmidler. Vi har en felles oppgave lokalt og regionalt med å informere og påvirke sentrale myndigheter for å komme bedre ut.

Ap gjennomførte kulturløftet 1 og 2, og hadde nå varslet kulturløft nr. 3. Vi tapte valget, dermed strandet forhåpningene mange hadde. Nå må vi be om at Stortinget retter opp noen av skjevhetene i statsbudsjettet som er lagt fram. Og så får vi håpe at en ny statlig kulturmelding vil bære bud om en mer offensiv kulturpolitikk enn den vi har sett den siste tiden.