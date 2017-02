SR-Bank hadde 2158 millioner i overskudd i 2016

Rogalandsavis

Et godt resultat i et krevende år, mener banken selv.

– Vi har lagt bak oss et år som har vært krevende for mange av våre kunder. Dette har også preget bankens drift. Med god innsats fra alle ansatte, har vi likevel skapt gode resultater i hele konsernet som jeg er svært fornøyd med. Jeg er spesielt tilfreds med den innsatsen som er lagt ned for å hjelpe kunder gjennom krevende tider, kombinert med ulike tiltak for å bedre kvaliteten i vår utlånsportefølje. I 2016 har vi også klart å styrke vår kapitaldekning betydelig, slik at vi oppfyller de krav vi har fått fra regulerende myndigheter, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank i en pressemelding.

Foreløpig resultat per 31. desember 2016, 2015 i parentes:

Resultat før skatt: 2.158 mill kroner (2.146 mill kroner)

Resultat etter skatt: 1.755 mill kroner (1.746 mill kroner)

Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,0 % (10,8 %)

Resultat pr aksje: 6,87 kroner (6,83 kroner)

Netto renteinntekter: 2.871 mill kroner (2.593 mill kroner)

Netto provisjons- og andre inntekter: 1.443 mill kroner (1.532 mill kroner)

Netto inntekter fra finansielle investeringer: 654 mill kroner (304 mill kroner)

Driftskostnader: 2.032 mill kroner (1.863 mill kroner)

Nedskrivning på utlån: 778 mill kroner (420 mill kroner)

Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: -0,9 % (5,4 %)

Innskuddsvekst siste 12 måneder: -3,9 % (9,8 %)

Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,3 %)

Kjernekapitaldekning: 15,6 % (14,2 %)

Styret foreslår et utbytte på 2,25 kroner (1,50 kroner)