Sparta slo Oilers 3-2 i DNB Arena

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Tredje periode:

60 min.: Slutt i DNB Arena. Sparta vinner 3-2! Skudd 30-28 til Oilers.

59 min.: Sparta til icing med 54 sekunder igjen. Oilers kjører med alt de har nå.4250 tilskuere.

58 min.: 1.40 igjen. Nå går Smith ut. Oilers i overtall.

57 min. Kissel setter fart og blir tatt i det Smith går ut. Utvisning og nå har Oilers en sjanse! McCoremark som får for tripping.

56 min.: Oilers rensker unna med 3.30 igjen. Tar de ut Smith og gambler snart?

55 min.: Da blir dette bratt oppoverbakke for Oilers. Fem minutter igjen. Fem minutter i undertall.

55 min.: Rett i dusjen med Kristiansen. Akkurat den tror jeg var OK. Blir fem pluss video for boarding.

55 min.: Kristiansen med en voldsom takling. Klar utvisning. Lignet fælt på takling mot hodet. Blir fort dusjen.

54 min.: Mååål 2-3! Gerbrandt igjen for Sparta. Der må CDA ta noe av skylden. Ikke bra Oilers! Men et nydelig skudd i lengste fra Gerbrandt.

53 min.: Måååål! 2-2! Søberg trykker den inn! Assistert av Salsten. Herlig!

53 min.: Nå begynner det å haste litt for et Oilers som ikke fyrer på alle sylindere her nå.

51 min.: Søberg skjærer inn fra skrått hold og skyter rett på Ward.

48 min.: Forsberg får pucken på tre meter etter en tversover, men et tigersprang fra Samuel Ward gjør at det fortsatt står 1-2. Fantastisk redning!

47 min.: Sparta fulltallige. Svakt powerplay av Oilers.

45 min.: To minutter til Spartas Graeme McCoremack. Oilers i overtall.

44 min.: Mååål! 1-2! Fantastisk soloprestasjon av Daniel Öhrn går rett inn fra rundvandt, finter og setter pucken opp på backhand. Nydelig mål.

42 min.: Van Guilder prøver seg, men Sparta-forsvarerne ofrer seg.

41 min.: Da er spillet i gang i DNB Arena igjen.

Andre periode:

40 min.: Da er det pause i DNB Arena. 20-16 i skudd.

39 min.: Stor dobbelsjanse til Sparta på tampen. Smith redder både skudd og retur fra kloss hold.

39 min.: Vi kan definitivt snakke om to vidt forskjellige perioder så langt. Sparta klart best i den første. Oilers med full dominans i den andre.

38 min.: Oppgjøret har roet seg ned veldig her nå.

35 min.: Dropp i Oilers-sone. Litt roligere periode av oppgjøret her nå.

33 min.: Oilers er fulltallige.

32 min.: Oilers har fire på isen. Samtidig egger Tommy Kristiansen til dans. Uten at Sparta-spilleren biter på.

31 min.: Sveum ryker ut på en ny tominutter. Fem mot tre i 44 sekunder nå. Får får hekting. Gjør "diving" tegnet mot Sparta-spilleren.

30 min.: Så ryker Oilers på en utvisning. Humphries ryker ut. to minutter for tripping og ti minutter for usportslig oppførsel etterpå. Unødig!

30 min.: Oilers på et helt annet nivå enn i første periode. 17-11 i skudd nå.

27 min.: Sparta fulltallige. Samtidig får de en kontring. God redning fra Smith!

26 min.: Nye store muligheter til Oilers. Nå trykker de på. Men det er enklere å spille mot fire enn mot fem...

26 min.: Soares og CDA kombinerer fint. Ward redder.

25 min.: I det Sparta blir fulltallige kommer en ny avventende utvisning. Smith setter seg, men Oilers får ikke etablert. Graeme McCoremark får utvisningen for tripping.

23 min.: Soares med et godt tilbud. Skuddet utenfor.

22 min.: Ny utvisning til Sparta. Didrik Nøkleby Svendsen drar på seg to minutter for roughing. Oilers i overtall igjen.

21 min.: Måååål! 1-1! Spancer Humphries får pucken fra Kunes etter en tversover og kliner inn 1-1 - via keeper Ward,

21 min.: Da er vi i gang med andre periode. Oilers er i overtall i 1.30.

Første periode:

20 min.: Perioden over. Oilers starter 2. periode i overtall. Skudd er justert til sju på Sparta nå. Ikke ti. Oilers har tre.

19 min.: Soares og Roest barker sammen og ryker begge ut. Soares i to minutter. Roest i to pluss to.

18 min.: Noen litt bedre minutter fra Oilers nå. Uten at de har skapt det helt store.

15 min.: Der kom dagens første skudd på mål fra Oilers!

15 min.: Oilers holder ut og er fulltallige.

14 min.: Skudd i tverrligger fra Sparta! Oilers i kjempetrøbbel. 0-10 i skudd.

13 min.: Oilers med fire på isen igjen.

12 min.: Ny Oilers-utvisning. Bøen Rokseth med 2 minutter - det det det var 11 sekunder igjen av den første utvisningen. Får for hekting.

11 min.: Skulle jeg ikke sagt! Oilers får sin første store sjanse i overtall. Skudd like utenfor.

11 min.: Dagens første utvisning til Oilers. Forsberg ryker ut i to minutter for holding. Slik Oilers har sett ut til nå er det virkelig fare på ferde. De første ti minuttene må være årsverste. I allefall i nærheten.

8 min.: Det står 0-1 i DNB Arena og 0-7 i skudd så langt. Faktisk flatterende at Sparta ikke leder mer.

7 min.: Ny kjempesjanse til Sparta! Skudd like utenfor krysset til Smith. Oilers har fortsatt ikke skapt noe som helst!

6 min.: Oilers har fortsatt ikke løsnet et eneste skudd. Dette er ikke bra Oilers!

4 min.: Måååål! 0-1 i DNB Arena! Markus Gerbrant utnytter grusomt forsvarsspill av Oilers, tar med pucken i midtsonen og setter dagens første mål på backhand.

3 min.: Litt aventende start fra begge lag. Oilers har til gode å løsne et skudd på mål.

1 min.: Hoff tas hardt direkte, men ingen utvisning.

1 min.: Da er vi i gang med romjulskamp i DNB Arena! Helt utsolgt her i dag og de fleste setene er besatt. Det lover godt for stemningen!

Før kampen:

Ruben Smith får tillit fra start hos Oilers i den nest siste kampen i 2016.

Smith har hatt en sesong preget av skadeproblemer. Samtidig har Henrik Holm vært god i hans fravær.

Nå tyder mye på at trener Pål Gulbrandsen vil gi Smith et løft inn mot avslutningen av sesongen og starter med den eldste av keeperne mot Sparta.

LES OGSÅ: Soares er Årets sportsnavn

Oilers-veteranen Smith avslørte overfor RA for noen uker siden at han fortsatt spiller med smerter i stort sett hver eneste kamp. Skaden han sliter med kan ikke opereres så lenge han er aktiv. Skal han fikse problemet en gang for alle kreves blant annet at bekkenet hans deles i biter. Da er det slutt på hockey. Derfor vet han heller ikke hvor lenge han kan leve med smerter og en eventuell tilværelse som andrekeeper.

LES OGSÅ: Må legge opp om han velger å operere

Samtidig var Smith tydelig på at hockey fortsatt er det kjekkeste han vet. Selv om noen dager er tunge føler han seg også som en 19-åring andre dager. Nå har han åpenbart hatt noen gode dager.

Siste kamp for Smith fra start var mot Kongsvinger 8. desember. Det var hans comeback etter ett opphold grunnet en fingerskade.

Oilers har nå ikke spilt kamp i serien siden VIF 10. desember. Det gir alltid litt usikkerhet.

– Du vet aldri helt hvor du står etter en slik pause, men vi har trent bra og så bra ut på den første økten etter julen, sa Pål Gulbrandsen til RA tidligere i uken.

LES OGSÅ: Dette ønsker de for sine klubber i 2017

Oilers stiller følgende rekker:

1. rekke: Solberg, Larsen Mostue - Hoff, Van Guilder, Kristiansen.

2. rekke: Sveum, Macaulay - CDA, Soares, Kissel

3. rekke: Kunes, Humphries - Salsten. Forsberg, Søberg

4. rekke: Bøen Rokseth, Myreng - Lorentzen, Medhus. Talge