Søviknes anbefaler oljebransjen for sine barn

Rogalandsavis

Oljeminister Terje Søviknes (Frp), anbefaler mer enn gjerne oljeindustrien til egne barn, selv om det kan gå mot stadig mer bruk av en robotisert næring.

– Jeg snakket faktisk med mine to barn om dette i helgen, mens jeg drev og forberedte meg til innlegget jeg skulle holde her i Stavanger, sier han til RA. Hans anbefaling var at industrien er noe å satse på.

– Klart det er noe å satse på. Vi kommer helt sikkert til å se endringer de neste årene, og spesielt i et perspektiv på 10 til 15 år. Det dreier seg om mer bruk av robotisert arbeidskraft, fortsetter han.

Helt naturlig

Ministeren snakket om blant annet det, under todagers konferansen som Norsk Industri arrangerer i Stavanger.

– Vi ser jo at maskinene allerede har tatt over en del. Roboter vil komme mer og mer, men det er jo ikke sånn at det ikke vil være behov for folk. Dette er mer som en helt naturlig del av utviklingen. Husk at vi er gode på utvikling av teknologi her i landet, og da må vi bruke det på beste måte, fortsatte han.

Ros til næringen

Oljeministeren fra Os roste også innsatsen til leverandørindustrien under sitt innlegg.

– Industrien har tatt et skikkelig krafttak for å styrke konkurranseevnen, blant annet ved å redusere kostnadsnivået. Det at også flere oppdrag i nye prosjekt har gått til norsk industri, viser at vi er blitt mer konkurransedyktig.

Han la imidlertid til at det slettes ikke er slutt når det gjelder vanskelige tider. Han ser imidlertid mye positivt.

– Noe av det viktige er at vi klarer å holde på den gode kompetansen som allerede finnes. Samtidig må vi kunne rekruttere de kloke hodene vi trenger til morgensagen.