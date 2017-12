– Som å få gullbilletten til Wonkas sjokoladefabrikk

Rogalandsavis

For de fleste er Jensen et ubeskrevet blad som trener. Han de siste årene trent Havørn før han i fjor tok steget til Vidar. Der tok han et nedrykkstippet lag til en sterk 4. plass i 2. divisjon på direkten. For en måneds tid siden kom telefonen fra Viking. Jensen sier nå opp dagjobben for å satse alt på fotballen.

– Hvem er det som sier opp en godt betalt og trygg sivil jobb for å bli assistenttrener i Obos-ligaen?

– Det må være noen med et kanonblått hjerte og som har et brennende ønske om å lykkes. Jeg er av den oppfatning av at om man ikke våger vil man heller ikke lykkes, sier Jensen til RA.

– Som å få gullbilletten

Han er klar i talen om hvordan det føltes da tilbudet kom fra Viking:

– Det var litt som å få gullbilletten til sjokoladefabrikken av Willy Wonka.

Jensen har sin bakgrunn som spiller og trener i lokalfotballen – blant annet i Vidar. Han har også spilt collegefotball og studert i USA. Han er også bestekompisen til Brede Hangeland – som sitter i klubbens styre.

– Men vi hadde ikke pratet om dette sammen før Viking tok kontakt.

Jensen er klar på at det er på «man-management» han er aller best. Det er også på dette området han har fått mye ros av Vidar-spillerne. Han er god med mennesker og vil ha en klar oppgave på dette i Viking.

Selv om han nylig skrev under ny avtale på Lassa hoppet han nå av.

– Jeg hadde muligheten via en klausul i kontrakten som åpnet for at jeg kunne gå til en klubb høyere oppe. Samtidig må jeg takke Vidar for forståelsen og hvordan de har håndtert dette.

Vil være offensiv

I Vidar har Jensen overrasket med å spille offensiv fotball. Den har ofte kommet kledd i 3-5-2 eller 3-4-3-formasjon.

Han ser for seg at Viking også vil være offensive i 2018.

– Vi ønsker å framstå som et offensivt lag som skaper mange sjanser. Jeg tror ikke vi vil gå opp ved å legge oss bakpå. Hver kamp blir en cupfinale i Obos-ligaen, sier Jensen.

Om det skal hentes spillere fra Vidar mener han er for tidlig å si noe sikkert om, men det er fra før kjent at Viking blant annet er svært interesserte i Ingvald Halgunset.