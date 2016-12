Solvik-Olsen: – Byggestart før sommeren

Rogalandsavis

Av Per Thime

– Nei, det blir ikke store forsinkelser ut av dette. Det at det ikke nådde Stortinget før jul betyr bare en liten utsettelse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til RA.

Ministeren har i lang tid lovet at Rogfast skulle opp i Stortinget før juleferien, men det holdt ikke. Det gedigne prosjektet mellom Randaberg, Kvitsøy og Bokn hadde en prislapp på 14 milliarder kroner. 26 kilometer med tunneler under sjøen koster mye penger. I dag er prisen høyere, kanskje opp mot 15–20 milliarder kroner.

– Når det nå ikke ble vedtak før jul, så kommer det opp igjen. Det trenger ikke ta så lang tid heller. Kanskje kan det skje allerede i januar 2017, fortsetter han.

100 millioner kroner

Det er allerede bevilget 100 millioner kroner for 2017. Det er penger som skal brukes i forbindelse med forberedelser.

– Jeg var egentlig imponert over forsøket som ble gjort for å få dette behandlet før jul. Heller ikke jeg tror at dette medfører særlige forsinkelser for Rogfast. Dette er noe alle vil ha, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal til RA.

Espedal forteller om stor interesse fra aktører som ønsker å delta i forskjellige arbeider.

– Vi har hatt møter tidligere med flere selskapet. Vi vet at det er stor interesse, men det er først når vi sender ut de første anbudene vi vil se responsen.

Lokale entreprenører

I Rogfast er det flere prosjekter. Mye dreier seg om tunneler. Arbeidet begynner i Mekjarvik, der entreprenøren skal bygge en tilkomsttunnel på 700 meter inn til selve hovedtunnelen.

– Det er en tunnel lokale entreprenører kan bygge, men dette er jo selvsagt for tidlig å si noe om nå, fortsetter Espedal.

De siste årene har det også blitt mer vanlig med samarbeid mellom entreprenører. Det har skjedd blant annet i forbindelse med Ryfast. Dette er ganske sikkert også en mulighet med noen av kontraktene i Rogfast.

– Det kan være, men vi tror på god interesse når arbeidet virkelig starter opp. Vi har hatt enkeltmøter med flere interessenter, både norske og internasjonale aktører, forteller Espedal.

Verdens lengste

Byggetiden for verdens lengste undersjøiske veitunnel er seks til syv år. Blir det byggestart i løpet av 2017 kan den altså stå ferdig i løpet av 2023 eller 2024.

I tillegg til hovedtunnelen kommer en fire kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy. Største dybde er 390 meter under havet, noe som gjør Rogfast til verdens dypeste veitunnel. Det skal også være en to-løps tunnel med fire kjørefelt.

– Det skal bli godt å få en endelig avgjørelse på et prosjekt det har vært snakket om lenge, faktisk helt siden 1980-tallet.