Søberg avgjorde hockeydrama

Før kampen:

Harrison Reed, som forrige uke var ferdig i Oilers har funnet seg ny klubb. Hvilken kan du se under.

Oilers tok forrige uke grep med å forandre på stallen etter den svake seriestarten. Ut forsvinner angriperne Harrison Reed og Tony Romano. De to er foreløpig erstattet med lokale unggutter.

Reed har nå funnet seg ny klubb allerede. Han har signert for Dresdner Eislöven i tysk 2. divisjon.

Tony Romano ryktes også å være nære å finne en ny arbeidsgiver. Gamleklubben Lørenskog skal ønske ham.

Oilers står foran kveldens kamp mot Storhamar med fem strake tap. Situasjonen er helt ny for klubben i moderne tid.

Sist røk laget 4-3 borte for Stjernen, men laget framsto mye mer solide enn på lenge og var svært uheldige som ikke vant.

Så er spørsmålet om det kan bli en opptur mot gullfavoritt Storhamar i DNB Arena tirsdag.

Oilers har fortsatt mange på spillere, men nå er både Josh Soares og Spencer Humphries tilbake etter karantene. Kristian Forsberg returnerer fra sykdom.

Oilers stiller følgende rekker:

1. rekke: Solberg, Mostue - Hoff, Djupvik Løvlie, Salsten.

2. rekke: Strøm, Gedig - Børresen, Soares, Søberg.

3. rekke: Myreng Kjellesvik, Humphries - Lorentzen, Forsberg, Berg-Paulsen.

4. rekke: Ratejczak, Mathisen - Talge, Vikingstad, Tangen Henriksen.

